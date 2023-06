De retour en World Tour cette année avec l’équipe Cofidis, LOOK Cycle vient de dévoiler deux nouveaux modèles : le 795 Blade RS et le 796 Monoblade RS.

LOOK Cycle vient de présenter, ce mercredi, deux nouveaux vélos : le 795 Blade RS, le modèle aéro polyvalent et le 796 Monoblade RS, le nouveau vélo de contre-la-montre de la firme française. Les deux vélos ont été développés et testés au cours des saisons 2022 et 2023 aux côtés des coureurs professionnels et des techniciens de l’équipe Cofidis, lors des stages d’entraînement et tout au long de la saison WorldTour.



Pierre Jean Martin, directeur technique LOOK Cycle

« Nous sommes très heureux de dévoiler les nouveaux 795 Blade RS et 796 Monoblade RS, fruits de notre étroite collaboration avec l’équipe Cofidis. Ces vélos de pointe incarnent le summum de l’innovation et de la performance et reflètent toute l’expertise et les connaissances acquises dans le cadre de notre partenariat. Le 795 Blade RS et le 796 Monoblade RS sont minutieusement conçus pour exceller dans les conditions de course les plus exigeantes, offrant une expérience inégalée tant aux coureurs de l’équipe Cofidis qu’aux cyclistes passionnés du monde entier. Avec leur aérodynamisme exceptionnel, leur légèreté et leur technologie de pointe, ces vélos témoignent de notre engagement à continuellement repousser les limites du possible ».

Le nouveau Look 795 Blade RS

Le 795 Blade RS est le modèle aéro taillé pour la compétition de LOOK. Sur ce nouveau modèle, la marque française a fait appel à du carbone ultra-haut module pour une légèreté et une rigidité accrues. Les haubans, les points de jonction et la position des porte-bidons, ont été retravaillés pour optimiser l’aérodynamisme. Ces évolutions permettent au nouveau 795 Blade RS d’être plus rigide et plus aérodynamique que le modèle précédent.

Simon Geschke, coureur professionnel Team Cofidis

“Le nouveau LOOK 795 Blade RS, sur lequel nous avons le privilège de rouler cette saison, est tout simplement exceptionnel. Nous avons eu des échanges poussés avec les départements R&D de LOOK et CORIMA avant la saison pour obtenir le meilleur vélo possible. Ce vélo est rapide, et non seulement il est rapide, mais il roule en maintenant une vitesse constante, ce qui est primordial. De plus, il se comporte parfaitement sur n’importe quel terrain grâce à son extrême précision de pilotage et à ses qualités aérodynamiques optimales. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir compter sur une telle technologie de pointe. Le niveau des courses et des coureurs ne cesse d’augmenter et il est important d’avoir une confiance totale dans son matériel, ce qui est le cas avec le LOOK 795 Blade RS équipé de roues CORIMA. »

Caractéristiques principales du 795 Blade RS :

Poids : cadre 905 g et fourche 425 g (taille M), vélo complet 7.0 kg avec groupe Dura Ace et roues CORIMA MCC EVO 47 (taille M)

Tout nouveau lay-up carbone comprenant 25 % de fibres ultra-haut module

Les haubans, la tige de selle, le serrage de la tige de selle, le tube supérieur et la fourche ont tous bénéficié d’une optimisation aérodynamique

Poste de pilotage aéro 100 % carbone comprenant une potence et un guidon distincts avec intégration complète des câbles

Vélo complet disponible entre 8 490 et 12 990 €

Prix du kit cadre : 5 390 €

Le nouveau 796 Monoblade RS

Le 796 Monoblade RS est le vélo de contre-la-montre conçu par LOOK dans une optique d’aérodynamisme et de vitesse pure. Plus léger et plus rigide que son prédécesseur, le nouveau cadre 796 Monoblade RS est doté de nouveaux haubans, et d’un guidon avec routage interne des câbles.

Benjamin Thomas, coureur professionnel Team Cofidis

« J’ai eu l’occasion de travailler avec le département R&D de LOOK Cycle et de tester le 796 Monoblade RS au début de l’intersaison. Comme ma récente victoire sur le chrono des 4 jours de Dunkerque en atteste, ce vélo est exceptionnellement léger et rapide pour un vélo de contre-la-montre. Ce qui m’a le plus séduit, c’est sa rigidité, sa vivacité en relance et son aérodynamisme soigné, qui permettent vraiment de rouler vite ».

Caractéristiques principales du 796 Monoblade:

Poids : cadre 1320 g et fourche 425 g (taille S),

Tout nouveau lay-up carbone comprenant 25 % de fibres ultra-haut module

Nouvelle tige de selle LOOK Aeropost avec plaque coulissante réversible et serrage de selle coulissant et intégré.

Nouveau guidon LOOK Aeroflat de 400 mm avec routage interne des câbles

Nouveaux prolongateurs aéro LOOK Aergo 100 % carbone avec ajustement de 0 à 20 degrés.

Nouveau boîtier de pédalier T47 85.5 mm

Cadre développé pour freins à disque et groupes électroniques

Prix kit cadre 6 990 €

