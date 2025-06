Orbea vient de dévoiler le nouveau vélo de gravel Terra Race, léger, mais performant, conçu pour offrir des prestations de très haut niveau.

Orbea Terra Race est fait pour continuer à aller de l’avant. Conçu pour offrir des performances à grande vitesse sur des terrains imprévisibles, il associe un cadre OMX en carbone ultraléger à une géométrie affûtée et une aérodynamique raffinée. Voici Gravel Unleashed : un vélo pour ceux qui s’épanouissent dans le chaos et qui courent pour gagner.

Taillé pour la vitesse

Le Terra Race commence avec l’OMX, le stratifié de carbone le plus avancé d’Orbea. Grâce à des fibres à haut module, découpées au laser et disposées avec une grande précision, cette structure offre une rigidité maximale là où ça compte et réduit le poids là où il est superflu. Avec seulement 910 g, le cadre est 300 g plus léger que les modèles précédents et continue d’offrir une plateforme rigide, réactive et prête pour la compétition. La fourche OMX assortie, qui ne pèse que 425 g, assure la stabilité et l’agilité de train avant, l’idéal pour les tronçons rapides et techniques.

Mais la vitesse n’est pas seulement une question de poids, elle est aussi le fruit d’une conception intelligente. La silhouette du Terra Race est taillée pour le vent : câblage entièrement interne, cockpit OC SH-RA10 Aero intégré et élégant, et collier de serrage de selle dissimulé inspiré des vélos de route Orbea. Chaque élément réduit la résistance à l’air, améliore la rigidité et garantit un vélo propre, silencieux et rapide. La partie arrière avec absorption des vibrations offre le contrôle sans perte de sensibilité. Elle est conçue pour filtrer les irrégularités à haute fréquence du terrain et maintenir la roue arrière collée au sol lors des accélérations. Ainsi, toute la puissance est convertie en poussée, même sur des surfaces très irrégulières.

Efficacité maximale

Imprégné de l’ADN de la compétition, le Terra Race présente la Gravel Racing Geometry, une géométrie orientée vers la performance qui offre une stabilité à grande vitesse, une maniabilité prédictible et une position plus aérodynamique pour le cycliste. Inspirée des vélos de route Orbea et adaptée au gravel, cette géométrie comprend un stack plus bas, un reach plus long et une hauteur de boîtier de pédalier optimisée pour une maîtrise totale sur les terrains rapides et accidentés.

La transmission de la puissance a également été pensée dans les moindres détails. Grâce à un cadre dont la rigidité a été soigneusement ajustée, le Terra Race transforme l’effort en accélération immédiate. Le vélo est réactif et précis sous la charge, que ce soit en sortie de virage ou dans une montée en gravier. Et grâce à une rigidité adaptée à chaque taille, tous les cyclistes bénéficient de la même sensation de réactivité, quelle que soit leur morphologie. Les grands cadres sont renforcés là où c’est nécessaire, tandis que les petits restent légers et agiles. Quel que soit le réglage, le Terra Race garantit une efficacité et une maîtrise optimales.

MYO : une adaptabilité orientée vers la performance

Chaque course de gravel est unique. C’est pourquoi le Terra Race est pensé pour s’adapter. Grâce à la compatibilité de la transmission, il est possible de choisir entre la simplicité d’un monoplateau ou les possibilités offertes par un double plateau. Le dégagement de roue pour des pneus jusqu’à 45C permet d’ajuster le roulement, l’adhérence et le confort en fonction des exigences de chaque épreuve. La compatibilité avec les pattes UDH assure des remplacements simples et une large gamme de transmissions compatibles, ce qui facilite l’entretien du Terra Race et augmente sa polyvalence en termes de configuration.

Pour ceux qui veulent profiter du moindre avantage aérodynamique, les roues OQUO RP50LTD apportent la vitesse d’un profil profond au gravel. Leur jante en carbone de 50 mm fend l’air, tandis que leur largeur interne offre une bonne absorption et une grande stabilité sur les terrains accidentés. Le résultat est un jeu de roues aussi rapide qu’il en a l’air, sans pour autant malmener le corps. La position sur le vélo peut être parfaitement ajustée grâce à un cockpit configurable, avec options comme cintres gravel évasés, configurations aérodynamiques intégrées, différentes longueurs de potence, longueurs de manivelles et un cintre rehaussé de 15 mm pour plus de hauteur et de contrôle. Quelle que soit la posture, le Terra Race permet de la verrouiller avec précision.

Et grâce à MyO, la plateforme de personnalisation leader du secteur, le Terra Race vraiment unique. Il est possible de choisir la peinture, les composants et le kit de finition en fonction des objectifs de performance… et du style personnel. Le Terra Race est également disponible en trois couleurs standard : Frozen Concrete, Spaceship Green et Sunset Carbon.