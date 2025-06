Avec le nouveau groupe GRX DI2 1 x 12 vitesses, le sans-fil débarque sur la gamme Gravel de Shimano. Shimano fait ses débuts dans le segment des transmissions gravel sans fil avec les nouveaux composants GRX Di2 1 x 12 vitesses. S’appuyant sur le cockpit sans fil introduit avec les groupes route et gravel 2 x 12 vitesses, et incorporant la technologie entièrement sans fil lancée sur le dérailleur arrière XTR de la série M9200, le GRX RX827 propose une transmission entièrement sans fil conçue pour la performance, la durabilité et la polyvalence. Avec le RX827, la gamme GRX comprend désormais des options de transmission mécaniques et électroniques dans les configurations 1 x 12 et 2 x 12 vitesses, ce qui permet aux cyclistes d’adapter leur transmission à leurs exigences particulières en matière de gravel.

Le GRX RX827 est conçu pour être proche du cycliste, lui offrant la liberté de choisir sans obligation de rentrer dans un moule précis. Sans exigences particulières en matière de cadre, il peut être facilement installé sur n’importe quel vélo de gravel que vous possédez. Cela vous permet d’améliorer votre vélo préféré avec la dernière technologie et de l’emmener vers encore plus d’aventures.

Centré sur le dérailleur arrière sans fil RD-RX827, le GRX 1 x 12 vitesses apporte une gestion de la chaîne inégalée et un changement de vitesse précis aux cyclistes. Le nouveau système est conçu pour une performance sans faille sur des terrains variés, qu’il s’agisse de courses, d’exploration de chemins secondaires ou d’aventures d’une journée.

Caractéristiques du Shimano GRX 1 x 12 vitesses

Transmission Di2 sans fil – Conçu pour une fiabilité optimale, le système sans fil Di2 offre un changement de vitesse rapide et précis et une compatibilité avec tous les dérailleurs sans fil Shimano 12 vitesses (GRX, DURA-ACE, ULTEGRA, SHIMANO 105 Di2 – option cintre rond, ainsi que les modèles XTR et DEORE XT Di2 – option cintre plat).

Transmission robuste – Empruntant son design à la gamme Shimano VTT Di2, le dérailleur arrière RX827 présente le même profil bas, l'absence d'angles proéminents, la même batterie protégée et la même fonction de récupération automatique en cas d'impact.

Ergonomie intuitive – Une meilleure adhérence, un poste de pilotage au design épuré et une personnalisation inégalée pour une maniabilité et un confort supérieurs.

Polyvalence élargie – Les nouvelles options de composants GRX permettent aux cyclistes d'optimiser leurs performances en fonction du terrain, leur style et leurs préférences personnelles. Transmission GRX sans fil

La nouvelle transmission GRX 1 x 12 vitesses associe le dérailleur arrière sans fil RD-RX827 aux leviers DUAL CONTROL RX825 Di2, au pédalier RX820, aux freins et à la cassette XT 10-51 dents. Cette combinaison offre les performances Shimano Di2 dans une transmission 1 x 12 vitesses élégante et robuste.

Les cyclistes peuvent choisir entre des plateaux 40 ou 42 dents et les associer à la gamme de cassettes MICRO SPLINE 10-51 dents. De même, le RX827 offre une option électronique pour les vélos à cintre rond qui utilisent des manivelles de VTT. Qu’il s’agisse de grimper des sentiers escarpés ou de parcourir des tronçons plats, le GRX s’adapte à tous les styles de conduite et à tous les terrains. Dérailleur arrière Shimano Shadow ES

Le dérailleur arrière GRX RX827, doté de la nouvelle technologie Shimano Shadow ES, est proposé dans une seule version SGS à chape longue et a été conçu pour être durable et fonctionnel. Le dérailleur est doté d’un design à profil bas, et l’unité de stabilisation de la chaîne se fond parfaitement dans le design pour minimiser l’exposition aux impacts. En éliminant les angles proéminents sur le dérailleur, il est capable de glisser sur les obstacles et de supporter la plupart des impacts de rochers lorsque le sentier devient accidenté.

Lorsque des impacts inévitables se produisent, le dérailleur absorbe ce choc. Ensuite, la fonction de repositionnement automatique après l’impact développé par Shimano ramène instantanément le dérailleur dans sa position d’origine. Souvent, l’utilisateur du GRX RX827 ne se rendra pas compte qu’il a heurté un rocher. La construction Wide Link (articulation du pivot élargie), de nouveaux galets plus solides, l’absence d’angles proéminents améliorent encore plus la résistance et la rigidité du corps du dérailleur.



Caractéristiques du dérailleur arrière

Design à profil bas – La technologie SHIMANO SHADOW ES offre un design arrondi qui réduit la surface frontale du dérailleur et élimine les arêtes proéminentes qui pourraient s’accrocher aux rochers et aux racines.

La technologie SHIMANO SHADOW ES offre un design arrondi qui réduit la surface frontale du dérailleur et élimine les arêtes proéminentes qui pourraient s’accrocher aux rochers et aux racines. Fonction de repositionnement automatique après impact – Le dérailleur absorbe les impacts du sentier et réinitialise automatiquement le dérailleur arrière, garantissant ainsi une performance continue

Le dérailleur absorbe les impacts du sentier et réinitialise automatiquement le dérailleur arrière, garantissant ainsi une performance continue Conception très solide – Le corps du dérailleur arrière est doté d’une large chape bien soutenue et de solides galets pour minimiser l’insertion de débris et garantir la durabilité.

Le corps du dérailleur arrière est doté d’une large chape bien soutenue et de solides galets pour minimiser l’insertion de débris et garantir la durabilité. Nouvelle technologie de stabilisation de la chaîne – La conception à double ressort crée une tension de chaîne plus élevée pour un meilleur enroulement et une meilleure rétention de la chaîne.

La conception à double ressort crée une tension de chaîne plus élevée pour un meilleur enroulement et une meilleure rétention de la chaîne. Protection de la batterie – Logée en toute sécurité dans le corps du dérailleur arrière, la batterie ne bougera pas, même sur les terrains les plus accidentés, mais elle peut être facilement retirée pour être rechargée RD-RX827 – Dérailleur arrière sans fil

Technologie SHIMANO SHADOW ES

Changement de vitesse sans fil précis

Construction Wide Link : articulation du pivot élargie pour augmenter la rigidité et la résistance du mécanisme du dérailleur

Galets à la construction plus solide

Batterie intégrée, amovible et rechargeable (autonomie de 700km à 1,000km selon les conditions de roulage).

RD-RX827 SGS (chape longue) compatible avec les cassettes Shimano 10-51 dents

449gr

PPC : 499,99€

Levier additionnel

La nouveauté pour le GRX 1 x 12 vitesses est l’ajout du levier de frein hydraulique BL-RX825-L. Ce levier de frein uniquement offre la même excellence ergonomique que les leviers DUAL CONTROL Shimano RX825, y compris des cocottes surélevées avec des surfaces nervurées et des leviers de frein antidérapants, mais il renonce à tout bouton de changement de vitesse électronique pour une option de configuration mono plus légère et plus simple.

BL-RX825-L – Levier de frein hydraulique

Option de levier de frein 1 x 12 vitesses

Ergonomie spécifique au Gravel

Optimisé pour les cintres rond avec du Flare

Revêtement antidérapant sur le levier

Levier plus léger de 19.5gr (188gr pour le BL-RX825-L versus 207.5gr pour le ST-RX825-L)

PPC : 359,99€ (ensemble frein avant, BL-RX825-L et BR-RX820-F)



Versatilité des changements de vitesse Que l’on utilise le nouveau levier de frein BL-RX825-L ou que l’on s’en tienne à une paire de leviers GRX ST-RX825 DUAL CONTROL, le GRX Shimano 1 x 12 vitesses offre une variété de possibilités de changement de vitesse grâce aux boutons Di2 personnalisables ainsi qu’aux boutons commutateurs additionnels.

Repris des générations précédentes, les leviers GRX RX825 DUAL CONTROL disposent de trois boutons Di2 – deux boutons sont situés sur les palettes de changement de vitesse tandis que le troisième se trouve sur le haut de la manette. Les leviers RX825 permettent également d’utiliser des boutons de changement de vitesse additionnels, qui peuvent être placés sur le haut ou dans le creux des cintres ronds et aéros pour offrir des options de changement de vitesse supplémentaires. Chaque bouton Di2 mentionné ci-dessus peut se voir attribuer différentes fonctions, notamment le changement de vitesse du dérailleur arrière, la commande des éclairages et des compteurs de vélo compatibles, ou être utilisé comme bouton de fonction à distance pour le dérailleur arrière. Cette dernière option permet au cycliste d’effectuer des réglages des changements de vitesse à la volée sans lâcher le cintre. Shimano RX180 : Roues Tubeless en aluminum

En plus des composants GRX 1 x 12 Di2, Shimano présente également une nouvelle paire de roues de gravel en aluminium, conçue pour offrir une résistance et une fiabilité exceptionnelles pour toutes les aventures. Les nouvelles roues en alliage Shimano RX180 sont prêtes pour le tubeless et présentent une largeur de jante intérieure de 25mm, permettant d’accueillir des pneus de 32 mm à 50 mm de large. La paire de roues intègre également un moyeu arrière à cliquet redessiné. Ce moyeu permet une conversion facile entre les corps de moyeux MICRO SPLINE et HG L pour s’adapter aux transmissions Shimano mono et double, et à une grande variété de cassettes à 10, 11 et 12 vitesses.

WH-RX180-TL-700C – Roues Tubeless en aluminum