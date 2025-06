Cervélo est depuis toujours synonyme de performance aérodynamique, et nous avons apporté ces 30 années d’expertise à la compétition Gravel. Ce nouveau Áspero-5 est plus rapide de 37 watts que le précédent et 34 watts plus rapide que son concurrent le plus proche. Avec un dégagement pour des pneus de 45 mm, un rangement dans le tube diagonal et un boîtier de pédalier fileté, l’Áspero-5 est prêt à courir dès sa sortie du magasin. Il a fait ses débuts en coupe du monde aux mains de Marianne Vos, championne du monde UCI de Gravel. Il sera ensuite utilisé par certains des meilleurs coureurs cyclistes du monde.

Caractéristiques Cervélo Áspero-5

Le Gravel le plus rapide du marché, 37 watts plus rapide que le précédent Áspero-5 et 34 watts plus rapide que son concurrent le plus proche

66 grammes plus léger que son prédécesseur malgré l’ajout de surface pour l’aérodynamisme

Cadre léger et compétitif

Rangement dans le tube diagonal (identique au Caledonia-5 et au P-series).

Dégagement pour pneus de 45mm et pour plateau de 52 dents

Géométrie compatible avec la monte de pneus différenciés

Nouveau poste de pilotage aéro intégré et compatible semi-intégré comme sur le Soloist

Patte SRAM UDH

Boîtier de pédalier BBRIGHT T47A fileté

Montage « Mulet » monoplateau sur les vélos complets

Compatible dérailleur avant via un adaptateur

Différentes options de guide chaîne disponibles

Disponible en kit cadre comprenant cadre, fourche, cintre, potence, jeu de direction et tige de selle

Cadre 1025g, fourche 420g, poids du kit cadre complet 1963g (Taille 56)

Déjà victorieux en coupe du monde !

Tarifs du Cervélo Áspero-5