Wilier vient de présenter Rave SLR ID2, un vélo gravel racing taillé pour ceux qui recherchent la vitesse et la compétition.

Le Wilier Rave SLR ID2 repousse les limites. Ce vélo totalement nouveau, rapide, polyvalent et amusant s’inspire du modèle précédent, mais a toutefois été entièrement pensé pour les courses tout-terrain. Véritable manifeste esthétique, ce vélo rend hommage à l’énergie crue et rebelle de la culture underground ainsi qu’à l’esthétique intemporelle des années 1980 et 1990. Il se distingue par des couleurs acidulées, des lignes percutantes qui évoquent la vitesse pure et un design qui défie toutes les conventions.

À qui le Rave SLR ID2 est-il destiné ?

Aux cyclistes gravel racing – Ceux qui recherchent la vitesse et la compétition dans les courses UCI Gravel Series. Aux aventuriers du gravel – Ceux qui veulent un vélo polyvalent et performant pour explorer et voyager sans renoncer aux performances. À ceux qui aiment se distinguer – un design audacieux et une philosophie unique pour les amateurs de produits exclusifs.

Un passé de victoires, un futur à écrire

Le pedigree racing du Rave SLR a été largement confirmé dès son début en compétition, démontrant une qualité de conduite et une fiabilité de tout premier ordre. Il en résulte un vélo conçu pour incarner le gravel dans sa forme la plus évoluée et compétitiveles plus importantes au monde :

Serenissima Gravel / 2021 – Le tout premier événement professionnel sur chemin, remporté en solitaire par Alexey Lutsenko.

The Traka 200 / 2022 – La course gravel la plus importante d’Europe, à Gérone : Ivar Slik remporte la victoire après une course menée à l’attaque du début à la fin.

Unbound Gravel / 2022 – La reine des courses gravel à l’échelle mondiale, aux États-Unis : Ivar Slik offre la victoire à Wilier, devenant ainsi le premier athlète – et Wilier la première marque non américaine – à remporter cette course emblématique de la discipline.

Le nouveau Rave SLR ID2 est né pour perpétuer et amplifier l’héritage gagnant de son prédécesseur. Conçu en collaboration avec des athlètes professionnels du gravel, comme Ivar Slik, il a été mis à l’épreuve lors des compétitions les plus exigeantes, dans des contextes où matériaux, précision, fiabilité et réactivité sont poussés à l’extrême. Les retours collectés directement sur le terrain ont nourri le travail de l’Innovation Lab Wilier, contribuant à affiner les performances, la vitesse et la polyvalence. Il en résulte un vélo conçu pour incarner le gravel dans sa forme la plus évoluée et compétitive.

Caractéristiques techniques

Aérodynamisme d’avant-garde – Des mois de travail en soufflerie et de nombreuses simulations ont été nécessaires pour concevoir des tubes innovants qui réduisent la résistance à l’air et améliorent le rendement lorsque la vitesse en tout-terrain devient intéressante. À une vitesse de 35 km/h, le gain instantané est de 5,3 watts. En transférant ce rendement à une puissance moyenne de 350 watts (valeur que les athlètes atteignent durant les courses) sur un parcours de 70 km, l’avantage se traduit par un gain de plus de 50 secondes.

Cadre en carbone de la famille SLR – Structure optimisée pour un rapport rigidité/poids maximal, offrant réactivité et contrôle sur tous types de terrains.

Dégagement jusqu’à 52 mm – Espace supplémentaire pour des pneus plus larges permettant d’améliorer le confort et l’adhérence, y compris sur des terrains techniques.

Géométrie gravel racing – Entraxe compact et triangle court pour des démarrages rapides, angles équilibrés pour une conduite précise et sûre, notamment en tout-terrain.

Intégration totale des câbles – Un design net et épuré pour réduire les turbulences aérodynamiques et améliorer l’esthétique, dans le plus pur style Wilier.

Compatible avec les groupes 1x et la patte UDH® – compatibilité à l’épreuve du futur, en phase avec les tendances dictées par les fabricants de transmissions.

Design et style : la touche des années 1990

Le Rave SLR ID2 n’est pas seulement un vélo aux performances élevées : c’est une véritable déclaration visuelle inspirée par l’énergie de la culture underground et les icônes numériques des années 1990. Son esthétique allie des éléments pixellisés et des couleurs audacieuses pour créer une identité unique :

Pixel Green – La couleur de l’énergie pure : Un vert vibrant et vif, qui rappelle les pixels fluorescents des écrans cathodiques et les lasers des raves. Pixel Green est synonyme de vitesse, de visibilité et d’audace. Il est parfait pour ceux qui souhaitent dominer les parcours de gravel avec un style distinctif et moderne.

Glitch Black – Le noir qui casse les schémas : Un noir profond et sophistiqué, avec des fibres de carbone apparentes et des détails chromés graphiques évoquant les pépins numériques. Cette couleur, qui allie agressivité, élégance et technologie, est idéale pour ceux qui recherchent une esthétique épurée à l’âme rebelle. Glitch Black est le choix parfait pour ceux qui veulent un style de course pur et intemporel.

Neon Purple – L’évocation des nuits électroniques : Un noir profond et sophistiqué, avec des fibres de carbone apparentes et des détails chromés graphiques évoquant les pépins numériques. Cette couleur, qui allie agressivité, élégance et technologie, est idéale pour ceux qui recherchent une esthétique épurée à l’âme rebelle. Glitch Black est le choix parfait pour ceux qui recherchent un style de course pur et intemporel.

Byte Cream – Vintage en haute définition : Il s’agit d’une interprétation moderne du style rétro, avec des notes de couleur crème et rouge intense, qui rend hommage aux premiers ordinateurs et consoles des années 1980 et 1990. Raffiné mais percutant, c’est un hommage à l’esthétique vintage intemporelle qui a caractérisé une époque.