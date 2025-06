Garmin vient de dévoiler son nouveau compteur Edge MTB, spécialement pensé et conçu pour le VTT.

Garmin a annoncé, ce mercredi, le lancement de l’Edge MTB, un compteur de vélo GPS compact et résistant, spécifiquement conçu pour le VTT. Pensé pour les longues journées sur les sentiers, l’Edge MTB intègre des cartes couleur, de nouveaux profils d’activité dédiés à l’enduro et à la descente, et devient le premier compteur de vélo de sa catégorie à enregistrer les données GPS à une fréquence de 5 Hz, pour une représentation plus précise des traces lors des descentes. Grâce à une autonomie allant jusqu’à 14 heures en utilisation intensive, et jusqu’à 26 heures en mode économie d’énergie, les vététistes et autres pratiquants peuvent profiter pleinement de leur passion, plus longtemps.

Susan Lyman, vice-présidente du marketing et des ventes chez Garmin :

« Le VTT gagne en popularité à travers le monde, c’est pourquoi nous sommes ravis de compléter notre gamme de produits réservée aux cyclistes. Conçu par des vététistes, pour des vététistes, ce nouveau compteur de vélo est taillé sur mesure pour celles et ceux qui souhaitent à la fois progresser sur le plan technique et améliorer leur vitesse sur les sentiers. Avec l’enregistrement GPS 5 Hz, les cartes en couleurs des parcours, les métriques de VTT, les programmes d’entraînement et les données de récupération, l’Edge MTB est prêt à vous accompagner dans vos prochaines sorties ».

Conçu pour les environnements difficiles

Conception robuste : les sept boutons surmoulés résistent à la boue et à la poussière et son écran, protégé par un verre Corning ® Gorilla ® Glass anti-rayures, supporte les conditions les plus extrêmes et les supports inclus pour tube supérieur ou spécifique au VTT offrent plusieurs options de montage.

les sept boutons surmoulés résistent à la boue et à la poussière et son écran, protégé par un verre Corning Gorilla Glass anti-rayures, supporte les conditions les plus extrêmes et les supports inclus pour tube supérieur ou spécifique au VTT offrent plusieurs options de montage. Profil enduro : mesure le dénivelé positif et négatif de chaque descente et de l’ensemble du parcours.

mesure le dénivelé positif et négatif de chaque descente et de l’ensemble du parcours. Profil descente : enregistre automatiquement chaque descente, sans inclure les remontées par navette ou télésiège dans les statistiques de l’activité.

enregistre automatiquement chaque descente, sans inclure les remontées par navette ou télésiège dans les statistiques de l’activité. GPS multi-bandes avec enregistrement GPS 5 Hz : dans les profils enduro ou descente, les traces sont affichées avec une grande précision grâce à un enregistrement de la position cinq fois plus fréquent que sur les autres compteurs de vélo. Premier compteur de vélo de sa catégorie à proposer cette technologie, l’Edge MTB permet de suivre les performances en VTT avec une précision inégalée.

dans les profils enduro ou descente, les traces sont affichées avec une grande précision grâce à un enregistrement de la position cinq fois plus fréquent que sur les autres compteurs de vélo. Premier compteur de vélo de sa catégorie à proposer cette technologie, l’Edge MTB permet de suivre les performances en VTT avec une précision inégalée. Portes de chronométrage : permet de définir des portes le long d’un parcours pour mesurer les temps intermédiaires pendant une course ou un entraînement, et de visualiser en temps réel l’écart par rapport aux temps cibles. Il est ensuite possible d’analyser ses performances après l’activité pour identifier les axes d’amélioration.

permet de définir des portes le long d’un parcours pour mesurer les temps intermédiaires pendant une course ou un entraînement, et de visualiser en temps réel l’écart par rapport aux temps cibles. Il est ensuite possible d’analyser ses performances après l’activité pour identifier les axes d’amélioration. Cartes intégrées : offrent un accès aux données mondiales des sentiers de VTT fournies par Trailforks. Les vététistes peuvent ainsi trouver les itinéraires les plus empruntés grâce au générateur d’itinéraires populaires Trendline ™ , explorer les routes goudronnées et les chemins de terre grâce aux cartes Garmin TopoActive préchargées, ou encore consulter les profils d’activité pour d’autres types d’activités (route, gravel, etc.).

offrent un accès aux données mondiales des sentiers de VTT fournies par Trailforks. Les vététistes peuvent ainsi trouver les itinéraires les plus empruntés grâce au générateur d’itinéraires populaires Trendline , explorer les routes goudronnées et les chemins de terre grâce aux cartes Garmin TopoActive préchargées, ou encore consulter les profils d’activité pour d’autres types d’activités (route, gravel, etc.). Mode Forksight : facilite l’anticipation d’un itinéraire avec l’affichage du nom des sentiers à venir, des profils d’altitude, de la distance jusqu’au point de départ, du niveau de difficulté, du sens de circulation principal, etc.

facilite l’anticipation d’un itinéraire avec l’affichage du nom des sentiers à venir, des profils d’altitude, de la distance jusqu’au point de départ, du niveau de difficulté, du sens de circulation principal, etc. Dynamique de VTT : permet de suivre des métriques de VTT telles que le nombre de sauts, la distance de saut, le temps de suspension, le Grit ® et le Flow ™ .

permet de suivre des métriques de VTT telles que le nombre de sauts, la distance de saut, le temps de suspension, le Grit et le Flow . Fonctions de sécurité et de suivi : les vététistes peuvent rouler l’esprit tranquille grâce aux fonctions telles que LiveTrack, la détection d’incident2 et la compatibilité avec les radars et feux intelligents de la gamme Varia™, ainsi qu’avec les systèmes de communication satellite inReach®3.

Des appareils approuvés par des athlètes professionnels

Troy Brosnan, coureur Canyon CLLCTV et athlète sponsorisé par Garmin :

« Le nouveau Edge MTB change la donne, avec ses caractéristiques dédiées à la pratique du VTT. J’adore mon Edge 840, mais le nouveau Edge MTB est petit, léger et durable, avec des fonctions qui répondent à toutes les attentes. L’enregistrement GPS 5 Hz rapide comme l’éclair, avec la capacité de différencier les montées et les descentes – et la possibilité de chronométrer les sections pour l’entraînement à la maison comme sur la piste de la Coupe du monde – va nous propulser sur le podium ».

Nino Schurter, cycliste professionnel tout-terrain et athlète sponsorisé par Garmin :

« Je suis ravi de voir un compteur cycliste dédié aux vététistes. Le design robuste est vraiment impressionnant et il a la taille et le poids parfaits pour tenir sur mon guidon. J’apprécie également les capacités de cartographie intégrées ; le fait de disposer de cartes embarquées et le fait d’avoir accès aux données des sentiers MTB mondiaux de Trailforks sera extrêmement utile lors de mes prochains entraînements. De plus, il est doté d’un système de charge USB-C, c’est donc un câble de moins que je dois emporter avec moi ».

Prix et disponibilité du Garmin Edge MTB

Déjà disponible, l’Edge MTB est proposé au prix de vente conseillé de 399,99 €.