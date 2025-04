Garmin a lancé Connect +, un abonnement prenium. Toutes les fonctionnalités et données déjà disponibles dans Garmin Connect restent accessibles gratuitement.

Garmin a annoncé, ce jeudi 27 mars, le lancement de Garmin Connect+, un abonnement premium qui propose de nouvelles fonctionnalités et des informations encore plus personnalisées dans l’application pour smartphone Garmin Connect ainsi que pour la version sur ordinateur. Grâce à Garmin Connect+, les utilisateurs bénéficient d’informations « Active Intelligence » personnalisées basées sur l’IA (intelligence artificielle), de conseils d’entraînement d’experts, de défis exclusifs et de fonctionnalités LiveTrack étendues. Toutes les fonctionnalités et données déjà disponibles dans Garmin Connect restent accessibles gratuitement.

Susan Lyman, vice-présidente du marketing et des ventes chez Garmin :

« Nos clients du monde entier font confiance à Garmin Connect pour suivre, analyser et partager leurs activités de santé et de fitness. Garmin Connect+ apporte encore plus de personnalisation et de fonctionnalités enrichies. Vous pouvez désormais en apprendre davantage sur vous-même, relever de nouveaux défis, vous entraîner en toute confiance et rester encore plus connecté. »

Fonction Active Intelligence, optimisée par IA

Tout au long de la journée, des informations et des recommandations personnalisées, optimisées par IA, sont fournies, basées sur ses propres données de santé et d’activité. Plus l’utilisation de Garmin Connect+ sera fréquente et plus les informations fournies seront adaptées à chaque profil et à ses objectifs. L’IA fournissant ces informations et suggestions a été conçue pour assurer la sécurité des données et se trouve actuellement en phase bêta.

Tableau de bord des performances

Il est possible de suivre l’évolution de sa condition physique et de sa santé grâce à des graphiques et tableaux personnalisables et accessibles depuis la version sur ordinateur, qui permettent de comparer les données sur différentes périodes et d’avoir une vision plus précise des progrès réalisés.

Activité en direct

Les utilisateurs peuvent lancer un entraînement en intérieur sur leur montre connectée et suivre en temps réel leur fréquence cardiaque, leur allure, des vidéos d’exercices et le nombre de répétitions, directement dans l’application Garmin Connect sur un smartphone compatible.

Conseils d’entraînement

Les coachs Garmin offrent des conseils exclusifs à travers les programmes Garmin Run Coach ou Garmin Cycling Coach, sur une montre connectée ou un compteur de vélo compatible. Des contenus pédagogiques et des vidéos pour optimiser ses performances sont également disponibles.

Fonctionnalités LiveTrack étendues

Que ce soit pour un entraînement ou une compétition, les contacts enregistrés peuvent recevoir une notification par SMS dès qu’une activité est démarrée. Une page LiveTrack personnalisée peut être créée et partagée avec les abonnés2.

Fonctions sociales

Des cadres exclusifs peuvent être ajoutés à un profil Garmin Connect et des défis inédits, comme Montées à la course (enregistrer 500 mètres de dénivelé positif en un mois pendant des activités de course) et Puissant coup de pédale (cumuler au moins quatre heures d’activités de cyclisme en zone de puissance 3 sur un mois) peuvent être relevés.

Ces fonctionnalités premium sont désormais disponibles avec Garmin Connect+. Les clients peuvent tester Garmin Connect+ gratuitement pendant 30 jours, avant de passer à un abonnement mensuel (8,99 €/mois) ou annuel (89,99 €/an). Toutes les fonctionnalités et données déjà disponibles dans Garmin Connect restent accessibles gratuitement.