Cannondale vient de dévoiler la nouvelle version du Topstone Carbon, son vélo gravel qui se distingue avec ses systèmes de suspension.

Ce mardi 11 mars, Cannondale présente une toute nouvelle version, entièrement remaniée, de son vélo de gravel, le Topstone Carbon. Ce vélo se distingue des autres vélos de gravel avec ses systèmes de suspension Kingpin et Lefty Oliver, totalement uniques en leur genre. Lorsqu’il s’agit de rouler sur les chemins, la suspension n’apporte pas seulement confort et contrôle, mais aussi une plus grande vitesse. En absorbant les bosses et les vibrations, et en permettant aux roues de suivre le sol de manière fluide, cela permet de bénéficier d’une meilleure traction, d’une meilleure adhérence dans les virages et d’une plus grande vitesse sur les surfaces mixtes. Les suspensions améliorent tout simplement le roulage sur chemins.

KingPin

Le Topstone Carbon ne serait pas un Topstone Carbon sans KingPin, la suspension arrière innovante de Cannondale pour le gravel. Un pivot dans le tube de selle, ainsi qu’un façonnage précis des tubes et des couches de carbone, permettent au triangle arrière et à la tige de selle du vélo de fléchir à l’unisson, offrant jusqu’à 30 mm de débattement pour atténuer les bosses. Le système KingPin offre un confort optimal, une rigidité latérale, un pédalage efficace et un poids réduit. Le système Kingpin du nouveau Topstone Carbon a été affiné pour offrir une conduite encore plus souple et plus douce sur toutes les tailles de cadre.

Lefty Oliver

À l’avant, certains vélos Topstone Carbon sont équipés de la troisième génération de Lefty Oliver, la fourche à suspension unilatérale ultralégère de Cannondale spécialement conçue pour le gravel. Célébrant son 10ᵉ anniversaire, la Lefty Oliver a été mise à jour avec 40 mm de débattement et un tout nouveau réglage de l’amortisseur. La dernière Lefty Oliver offre une réactivité, une stabilité et un contrôle inégalés sur les surfaces mixtes. La Lefty Oliver est plus douce, plus rapide, et prête à affronter les terrains de gravel les plus difficiles.

Une conduite optimisée

En parlant d’efficacité pour améliorer le pilotage, Cannondale a affiné sa construction Proportional Response spécifique à la taille sur le nouveau Topstone Carbon. Tout, de la composition du carbone à la géométrie, est réglé en fonction de la taille du cadre pour garantir que le vélo et sa suspension KingPin offrent une conduite parfaitement optimisée en fonction de la taille du cycliste.

Dégagement pour les pneus

Avec un dégagement pour des pneus allant jusqu’à 52 mm à l’arrière et 56 mm à l’avant, leTopstone Carbon est prêt à tout. Comme une fourche suspendue n’a pas besoin d’un volume de pneu aussi important, les modèles Lefty offrent un dégagement de 6 mm pour un pneu de 700×47 mm à l’avant.Topstone Carbon met l’accent sur la simplicité et la compatibilité. En plus d’un système de suspension arrière qui ne nécessite aucun réglage et pratiquement aucun entretien régulier, le vélo est équipé d’un pédalier BSA fileté, d’une tige de selle standard et d’une fixation de selle externe, d’une roue arrière à rayonnage standard et d’une patte de dérailleur universelle. Le passage interne des câbles, facile à utiliser, de la tige Conceal à travers le cadre, permet de garder les choses bien rangées et rationalisées.

Le Topstone Carbon est équipé du tout nouveau système de rangement StashPort de Cannondale, parfaitement intégré dans le tube diagonal du vélo. Associé au StashBag personnalisé, le système de rangement StashPort permet de garder les éléments essentiels en sécurité pour n’importe quelle sortie. De plus, avec de nombreuses fixations sur le cadre et la fourche, le Topstone est prêt à transporter des tonnes de matériel pour les plus grandes aventures.

Tarifs du Connondale Topstone Carbon