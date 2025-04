Maxxis renouvelle sa gamme de pneus gravel avec notamment une nouvelle carcasse et une toute nouvelle gomme HYPR-X.

Maxxis fait évoluer son offre gravel pour 2025 avec un renouvellement complet de sa gamme. Les principales innovations incluent une nouvelle carcasse et une toute nouvelle gomme HYPR-X, spécifique au gravel. HYPR-X est l’aboutissement du développement des composés de caoutchouc de Maxxis, combinant les meilleurs éléments des composés HYPR route et MaxxSpeed VTT. Comparé à l’ancien composé bi-gomme, l’HYPR-X réduit la résistance au roulement de 25 % et améliore la traction en virage de 19 %.

Une autre évolution significative concerne un changement de sourcing pour la carcasse à 120 TPI. Le nouveau nylon utilisé est plus résistant et améliore considérablement la protection contre les crevaisons dans la zone de la bande de roulement sans diminuer le confort de roulage ni ajouter de poids. Tous les pneus sont dotés de la protection EXO sur les flancs pour résister aux coupures et à l’abrasion. Et ils sont également tous compatibles tubeless.

L’entière gamme gravel de Maxxis est ainsi mise à jour pour l’année 2025 :

Receptor : tout-terrain, terre et gravel compact

Reaver : semi-slick pour la compétition gravel

Rambler : pratique gravel polyvalente

Ravager : sur terrains accidentés ou meubles

Caractéristiques :