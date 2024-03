Cannondale vient de présenter la nouvelle version du Scalpel, le VTT tout suspendu taillé pour la performance de la marque américaine.

Cannondale vient de lancer le tout nouveau Scalpel, son VTT de compétition emblématique et ultraléger. Révélé à temps pour la plus grande saison de courses de VTT, le nouveau vélo dévoile des avancées technologiques en matière de matériaux, de géométrie, de suspension et de maniabilité, pour mener à bien la saison de podiums 2024 de l’équipe Cannondale Factory Racing.

Technologie FlexPivot de Cannondale

Le nouveau scalpel se distingue des autres VTT XC ultralégers en se concentrant sur des aspects qui permettent une vitesse réelle : traction, confiance et élan. Avec ses 120 mm de débattement, le Scalpel offre du confort sans impacter le poids. Grâce à la technologie FlexPivot de Cannondale, le cadre comporte des sections de carbone flexibles au lieu des pivots Horst Link traditionnels. Le résultat est une conception de liaison légère à quatre barres qui imite la rigidité et la simplicité d’un pivot unique, sans le poids supplémentaire et l’entretien des roulements de pivot de la base arrière.

Parce que FlexPivot reste un véritable système de suspension, il conserve toutes les caractéristiques de réglage précises anti-pompage/anti-retour de chaine que les vététistes connaissent et aiment grâce à leur conception. Moins de pièces mobiles signifie également une plus grande durabilité, et chaque cadre est couvert par une garantie à vie. Il y a aussi un autre secret dans le système de suspension. Parce que le centre de gravité d’un pilote a un effet énorme sur le comportement de la suspension, Cannondale fait un effort supplémentaire pour personnaliser la cinématique de la suspension pour chaque taille de cadre. Il s’agit d’une philosophie de conception appelée Proportional Response, qui garantit à chacun la même expérience de conduite exceptionnelle, quelle que soit la taille de son cadre.

Fourche Lefty Ocho

Le nouveau Cannondale Scalpel possède la dernière génération de fourche Lefty Ocho de 120 mm. Les roulements à aiguilles minimisent la friction, la rotation interne et l’usure, pour offrir un déplacement fluide et des intervalles d’entretien très longs. Légère, rigide et conçue pour un suivi et une traction précise : un pilotage agressif en XC. Le nouveau SystemBar XC-One couronne l’ensemble, un cockpit monobloc en carbone en deux parties à la fois léger et rigide. Conçu pour le confort, le SystemBar XC-One offre une largeur totale de 760 mm et dispose d’un acheminement interne des câbles dans le jeu de direction.

L’ensemble de performances est complété par des pneus adhérents de 2,4 pouces et même une tige de selle télescopique. C’est vrai : la capacité d’une tige de selle télescopique à augmenter ou abaisser instantanément la hauteur de la selle pour les sections techniques ou les descentes raides est un autre secret pour trouver la vitesse que recherchent les pilotes XC d’aujourd’hui. C’est désormais un standard ! Disponible en cinq modèles dans les tailles small – extra-large. Lefty Ocho 120 sera disponible sur les modèles Scalpel Carbon Lab 71, Scalpel Carbon 1 et Scalpel Carbon 2 Lefty (Europe uniquement). Le SystemBar XC-One est équipée sur Scalpel Carbon Lab 71 et Scalpel Carbon 1. La Lefty Ocho 120 et le SystemBar XC-One seront disponibles en aftermarket.

Les poids du Cannondale Scalpel :

Scalpel 1 Lefty – 11kg

Scalpel 2 Lefty – 12.13kg

Scalpel 2 – 11.83kg

Scalpel 3 – 12.64kg

Scalpel 4 -13.3kg

Les prix du Cannondale Scalpel :