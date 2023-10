Le monde du VTT électrique est en constante évolution, et le Cannondale LAB71 Moterra Neo se positionne à la pointe de cette révolution. Avec des spécifications ultra-premium, un moteur Bosch parmi les plus puissants disponibles et une transmission SRAM XX, ce VTT est conçu pour repousser les limites.

Le LAB71 Moterra Neo se distingue par plusieurs atouts majeurs. Tout d’abord, l’optimisation LAB71 est au cœur de sa conception. Chaque élément du vélo a été minutieusement étudié pour maximiser la performance, allant de la réduction du poids à l’optimisation de l’énergie. Cette quête de perfection se manifeste notamment par la présence d’une transmission SRAM XX et des roues Zipp 3Zero Moto, qui ne sont que la pointe de l’iceberg en matière d’innovations. Ensuite, la puissance est au rendez-vous grâce à Bosch. Le Moterra Neo LAB71 intègre la version « Race » du moteur Performance Line CX, reconnue pour sa légèreté et sa puissance accrue, offrant un boost impressionnant pouvant atteindre 400% de l’effort du coureur. Enfin, au-delà de la simple puissance, ce VTT électrique vise l’excellence en matière de performance. Sa conception globale, associée à une suspension et une géométrie adaptées à chaque taille, propulse la performance des VTT électriques Cannondale à de nouveaux sommets inégalés.