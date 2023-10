Avec le Hub One, Zwift introduit un tout nouveau système nommé « Cog » qui remplace la cassette sur le home trainer pour un passage de vitesse virtuel et plus de fluidité.

Un an après avoir lancé le Hub, son premier home trainer connecté, Zwift vient de présenter son tout nouveau modèle, le Hub One. C’est le même modèle que le Hub standard lancé en 2022, à un détail près : l’introduction du Zwift Cog. Ce composant à pignon simple remplace les cassettes, traditionnellement installée sur les appareils, et introduit les cyclistes au changement de vitesse virtuel. Préinstallé sur le Hub One, il est compatible avec la quasi-totalité des vélos (équipés de 8 à 12 vitesses). Il permet de profiter de changements de vitesse fluides, immédiats et silencieux.

Un changement de vitesse virtuel avec Zwift Click

Avec cette innovation, les cyclistes changeront de vitesses sans décalage ni saut de chaîne, même en cas de passage de vitesse en contrainte. La transmission virtuelle est également beaucoup plus silencieuse que le passage d’une chaîne sur une cassette. Le changement de vitesse dans le jeu se fera à partir du Zwift Click, une commande sans fil fournie avec le Zwift Hub One, étudié pour être monté facilement sur n’importe quel guidon (route, plat et TT) à l’aide de deux sangles en caoutchouc.

24 vitesses virtuelles

Le Zwift Hub One dispose de 24 vitesses virtuelles. La transmission simulée est équivalente à un 53/39, configuration 10-38. Le nouveau Hub One calcule automatiquement le rapport de vitesse réel du vélo monté sur Hub au début de chaque sortie. Cela qui signifie que la transmission virtuelle du Hub One sera la même d’une sortie à l’autre, même si l’utilisateur passe d’un vélo à un autre, même si la transmission est différente entre les deux vélos, ou si plusieurs cyclistes partagent un seul Hub One.

Tarifs et disponibilité

Zwift Cog est préinstallé sur un moyeu libre et peut donc s’installer facilement sur le Zwift Hub sorti l’an dernier. Le pack de mise à jour sera disponible au prix de 59,99€ pour une durée limitée après son lancement. Le tarif sera ensuite de 79,99€. Pour pouvoir utiliser le changement de vitesse virtuel, les utilisateurs de Zwift devront également s’assurer que leur jeu est à jour vers la version 1.50, mise à disposition entre le mercredi 11 octobre et le vendredi 13 octobre. Zwift Hub One est disponible à l’achat dès ce mercredi. Zwift Hub, avec le choix d’une cassette traditionnelle de 8 à 12 vitesses, va continuer d’être vendu sous le nouveau nom de Zwift Hub Classic. Les deux modèles sont disponibles à la vente au prix de 599€ et incluent un an d’abonnement à Zwift.

Caractéristiques du Zwift Hub One