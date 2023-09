Dans le monde du cyclisme professionnel, chaque détail compte. Chaque modification, aussi minime soit-elle, peut faire la différence entre une victoire et une défaite. C’est dans cette optique que Wilier a introduit le Filante SL, une évolution de son modèle haut de gamme, le Filante SL.

Héritage et Innovation

Le Filante SL n’est pas simplement une réplique du Filante SLR. Bien qu’il hérite de ses formes, de ses lignes et de son esprit de course, ce nouveau modèle se distingue par des solutions techniques simples mais efficaces. L’utilisation d’une lamination en fibre de carbone différente offre une structure moins rigide et plus confortable que la version SLR. Et tout cela avec un gain de poids de seulement 150 g pour un cadre de même taille.

Aérodynamique du World Tour

L’aérodynamique est essentielle pour un coureur. Le Filante SL reprend la forme du Filante SLR, utilisé par les coureurs professionnels de l’équipe Astana Qazaqstan Team. Bien que la substance change, les performances aérodynamiques restent inchangées.

Intégration Intelligente

Le Filante SL mise sur une intégration discrète. Aucun câble visible. Le tube vertical en alliage d’aluminium et le guidon aéro conservent l’élégance de la gamme Filante. Un choix technique qui permet de contenir le prix sans compromettre les performances.

Caractéristiques du Filante SL :

Tailles de cadre disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL.

Trois couleurs disponibles avec finition brillante.

Philosophie SL : offrir le meilleur rapport qualité/prix/performance.

Géométrie du Wilier Filante SL 2023

Montages et prix du Filante SL 2023

Shimano Ultegra DI2 R8170 et roues Wilier NDR50KC – 7 000€

R8170 et roues Wilier NDR50KC – Sram Force AXS 2×12 et roues Wilier NDR50KC – 7 000€

2×12 et roues Wilier NDR50KC – Campagnolo Chorus 2×12 et roues Wilier NDR50KC – 6 300€

2×12 et roues Wilier NDR50KC – Campagnolo Chorus 2×12 et roues Miche Syntium Aero – 5 600€

2×12 et roues Miche Syntium Aero – Sram Rival AXS 2×12 et roues Wilier NDR50KC – 5 900€

2×12 et roues Wilier NDR50KC – Sram Rival AXS 2×12 et roues Miche Syntium Aero – 5 100€

2×12 et roues Miche Syntium Aero – Shimano 105 DI2 et roues Miche Syntium Aero – 5 900€

et roues Miche Syntium Aero – Shimano 105 DI2 et roues Wilier NDR50KC – 5 100€

Le Filante SL s’adresse à un public plus large, sans compromettre la qualité ni les performances. Est-ce une réussite ? À vous de juger. Mais une chose est sûre, le Filante SL est prêt à conquérir les routes avec panache et détermination.