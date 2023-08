Conçues pour s’adapter à toutes les tailles et formes de main, les commandes ST-R7120 offrent une expérience de changement de vitesse plus confortable grâce à une nouvelle ergonomie apportant plus de contrôle et une meilleure prise en main. Les câbles intégrés SHIMANO 105 réduisent l’encombrement du poste de pilotage.

Le freinage est optimisé avec l’utilisation des étriers Shimano 105 BR-7170, rendant le freinage plus efficace. Les étriers offrent 10% de dégagement en plus avec les disques, ce qui permet moins de frottement et un roulement plus silencieux. Ce système de freinage est léger, durable et facile à entretenir grâce notamment à un processus de purge simplifié.

Caractéristiques du Shimano 105 12v mécanique