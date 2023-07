Il ne faut pas gratter bien loin pour déceler les similitudes entre les cultures cyclistes et motocyclistes. Marginales, rebelles, elles aspirent à la solitude, à l’aventure. De cette reconnaissance mutuelle et de ce désir infatigable de créer des objets uniques et fonctionnels est né un partenariat inédit entre BlackHeart Bikes, Bleach Design Werks et MAAP.

Cette collaboration réunit BlackHeart, basé à Los Angeles, le créateur de motos personnalisées et de vélos tout-terrain, Bleach Design Werks, et MAAP, une entreprise de Melbourne. Le fruit de leur travail est une capsule de cyclisme en édition limitée. Avec les vêtements de MAAP et les vélos de BlackHeart comme toiles de fond, Mikey Ojeda, cycliste passionné et créateur de Bleach, a fusionné sans vergogne ses passions.

Les vélos Allroad AL de BlackHeart, ornés d’une peinture personnalisée de Bleach, reflètent la collection de vêtements et les couleurs signature de Bleach, une alliance de chrome et de rose flamboyant. Ce vélo a été principalement créé pour le skateur professionnel Boo Johnson, qui a découvert le cyclisme il y a une dizaine d’années comme moyen de rester en forme pour le skateboard tout en minimisant le risque de blessure.

Caractéristiques du BlackHeart X Bleach Allroad AL :

Groupe SRAM Force AXS avec cassette et chaîne Red rainbow

Cintre aéro Zipp ZL-70, potence et tige de selle en carbone Speed SL

Roues en carbone Hunt 44 Aerodynamicist

Selle en carbone Fizik Vento Argo 00 Adaptive

Pneus Vittoria Corsa Pro TLR 32

Disponible à l’achat chez BlackHeart

Quant à la collection de vêtements MAAP x Bleach Design Werks, elle propose :

Cuissard Team Bib Evo en Camellia Rose

Maillot Pro Air en Sweet Corn ou Noir

Tee-shirt à manches longues en maille Sweet Corn

Chaussettes en Sweet Corn

Bidon en Noir/Jaune

Pour découvrir cette nouvelle collection de vêtements, rendez-vous sur maap.cc. Pour en savoir plus sur le BlackHeart X Bleach Allroad AL, visitez blackheartbikeco.com.