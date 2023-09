Fruit d’une collaboration sans précédent entre BMC et Red Bull Advanced Technologies (RBAT). Cette merveille, le nouveau Speedmachine, qui a été mis au point après cinq années de recherche et de conception intensives, aspire à redéfinir les standards des vélos de contre-la-montre et de triathlon.

Faisant écho à trois décennies d’excellence de BMC en matière de création de vélos et à la prouesse technologique de RBAT héritée de la Formule 1, le Speedmachine s’annonce comme une machine hors pair.

La maniabilité était au cœur des préoccupations lors de sa conception. Un soin particulier a été apporté à la stabilité, à l’aérodynamisme et à l’intégration. Les ingénieurs ont radicalement repensé les angles du tube de direction, le rake et les dimensions du trail, garantissant une maniabilité hors du commun. De plus, la collaboration avec RBAT a permis d’explorer et d’intégrer le concept de « Rider Feel », cher à la Formule 1, assurant une connexion parfaite entre le cycliste et sa machine.

La praticité n’a pas été en reste, avec une conception permettant un emballage et un démontage simplifiés, idéal pour les athlètes voyageurs.

Points Clés du nouveau Speedmachine:

Ingénierie d’Exception : Conçue pour être la plus rapide en conditions réelles, alliant expertise de la F1 et du cyclisme.

: Conçue pour être la plus rapide en conditions réelles, alliant expertise de la F1 et du cyclisme. Maniabilité Inégalée : Grâce à des modifications radicales des angles et dimensions.

: Grâce à des modifications radicales des angles et dimensions. Légèreté : Réduction de poids de 500g par rapport au modèle précédent.

: Réduction de poids de 500g par rapport au modèle précédent. Intégration Aérodynamique : Unité d’hydratation et rangement intégrés pour une meilleure performance aérodynamique.

: Unité d’hydratation et rangement intégrés pour une meilleure performance aérodynamique. Personnalisation : Large choix entre barres de base, extensions et empilements pour une position aéro optimale.

: Large choix entre barres de base, extensions et empilements pour une position aéro optimale. Praticité de Voyage: Seulement 20 composants et quatre boulons pour un emballage facilité.

Disponibilité et Tarification: Attendue pour novembre 2023, le Speedmachine se déclinera en trois modèles :

01 LTD: 16,999€

01 TWO: 10,999€

01 MOD: 6,999€

Avec le Speedmachine, la promesse de BMC est claire : redéfinir les limites grâce à une innovation collaborative sans précédent.