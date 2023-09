Specialized vient de lancer son nouveau Roubaix SL8, le modèle endurance de la marque américaine où le confort est au service de la performance.

Lancé il y a deux décennies, le Roubaix est le modèle taillé pour l’endurance de chez Specialized. Avec ses sept victoires sur Paris-Roubaix, c’est un vélo à la fois confortable et rapide avec son ergonomie élevée, synonyme de meilleures performances. Le nouveau Roubaix SL8 équipé de la Future Shock 3.0 est plus léger, plus confortable, mais surtout plus performant.

Réduction des impacts de 53% avec l a Future Shock

La Future Shock est un système d’amortisseur situé entre la potence et le tube de direction. Cette technologie a fait ses débuts en 2016 et a rapidement prouvé son efficacité en remportant les éditions 2018 et 2019 de Paris-Roubaix. Elle se déplace dans la direction opposée des forces des impacts frappant la roue et se déplaçant vers le haut de la fourche. Elle réduit considérablement l’impact et les vibrations au niveau du guidon, mais maintient l’avant du vélo rigide pour une maniabilité précise. Le résultat est une réduction de la force de 53 % par rapport à la concurrence sur les impacts typiquement rencontrés par les cyclistes sur route. Ce qui donne un pilotage plus doux avec plus de contrôle pour rester rapide, sûr et confiant.

Chaque coureur peut régler la façon dont la Future Shock 3.0 réagit aux impacts en fonction de son terrain. Il existe trois niveaux différents : ferme, intermédiaire et souple. Vous pouvez facilement modifier votre réglage à la maison en quelques minutes. Si vous savez retirer une potence, vous pouvez ajuster une Future Shock 3.0. « Je me souviens que lorsque nous avons fait le premier Paris-Roubaix sans amortisseurs, j’ai eu les doigts enflés pendant une semaine. Maintenant, avec la Future Shock, vous ne savez même pas que vous roulez sur les pavés. Vous sentez vraiment que la puissance que vous produisez est transmise aux pédales », affirme Peter Sagan, vainqueur de Paris-Roubaix en 2018.

Il existe trois versions de la Future Shock sur le nouveau Roubaix SL8 :

FS 3.3 : S-Works et Pro

FS 3.2 : Expert et Comp

FS 3.1 : Sport 105, Sport Apex et Base

Future Shock 3.3 : Amortissement hydraulique pour contrôler le mouvement de la Future Shock. Hautement réglable, les cyclistes peuvent ajuster la précharge à la fermeté désirée suivant leurs sensations ou le terrain sur lequel ils roulent.

Future Shock 3.2 : Amortissement hydraulique pour contrôler le mouvement de la Future Shock. Hautement personnalisable, le cycliste peut ajuster la précharge à la fermeté qu’il souhaite en fonction de sa position ou du terrain qu’il emprunte.

Future Shock 3.1 : Une Future Shock ultraréactive et non amortie hydrauliquement. Hautement personnalisable, les cyclistes peuvent ajuster la précharge à la fermeté souhaitée en fonction de leur position unique ou du terrain sur lequel ils roulent.

Technologie AfterShock

L’AfterShock s’occupe de l’arrière du vélo pour s’assurer que le pilotage soit équilibré et que le cycliste soit vraiment suspendu. Cette technologie existe grâce à la tige de selle Pavé et à la conception du serrage Dropped Clamp. Dotée d’une structure en carbone, la tige de selle Pavé garantit que la déformation vers l’arrière se déplace dans une trajectoire opposée à l’axe de la roue arrière lorsqu’elle heurte une bosse, afin de réduire le nombre d’impacts ou de vibrations.

En plus d’assurer le confort du cycliste, la technologie AfterShock garantit l’efficacité du pédalage en gardant l’arrière du vélo rigide pour un transfert de puissance direct. Pour augmenter le confort, la conception de collier de serrage de tige de selle Dropped Clamp se situe 65 mm plus bas qu’un collier traditionnel, créant ainsi un bras de levier plus grand.

Roubaix SL8 : endurance et polyvalence

Les ingénieurs Specialized ont créé une nouvelle forme de fourche, redessiné la forme du tube diagonal et abaissé les haubans pour les cacher du vent. Quatre watts de réduction de la traînée ont été gagnés. Sur un parcours de 160 km avec une moyenne de 3 watts/kg de puissance, cela se traduit par une différence de 17,7 secondes – ou de 11 secondes sur 100 kilomètres. Grâce aux enseignements tirés de l’Aethos, le poids du cadre du nouveau Roubaix SL8 a été de plus de 50 grammes. Le résultat est un Roubaix SL8 S-Works 56 cm complet qui pèse 7,3 kg, pour la version la plus haut de gamme. Les routes accidentées n’effraient pas le Roubaix SL8, qui bénéficie d’un dégagement des pneus allant jusqu’à 38c/40 mm.

Les tarifs du Specialized Roubaix SL8