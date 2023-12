Garmin vient de dévoiler son nouveau home trainer connecté, le Tacx Neo 3M avec mouvements multidirectionnels.

Garmin vient de dévoiler, ce jeudi, le nouveau Tacx Neo 3M , son home trainer à transmission directe le plus précis et le plus puissant, doté de mouvements multidirectionnels pour des performances optimisées. Il intègre des « motion plates » pour assurer aux cyclistes une conduite plus confortable et plus réaliste. Le Tacx Neo 3M s’appuie également sur un système de freinage à moteur électromagnétique innovant offrant ainsi un volant d’inertie virtuel qui reproduit les sensations de divers types de revêtements et simule même les descentes.





Les caractéristiques du Garmin Tacx Neo 3M :

Mouvements multidirectionnels : les motions plates intégrées viennent compléter la flexion latérale naturelle du home trainer en y ajoutant des mouvements d’avant en arrière, ce qui permet aux cyclistes de rouler dans une position plus naturelle. Les motion plates peuvent même être activées ou désactivées selon les besoins.

Sensations réalistes : le volant d'inertie virtuel simule la sensation de pédalage sur différents types de route, comme les pavés et le gravier, pour permettre de s'entraîner sur une multitude de terrains 3 .

Intégration d'applications : en plus de l'intégration avec l'application Tacx Training, il est possible de se connecter à d'autres plateformes d'entraînement, telles que TrainerRoad et Zwift, et de transférer automatiquement les données d'activité sur l'application Garmin Connect.

Simulation de pentes : les cyclistes peuvent s'entraîner sur des pentes simulées de façon réaliste pouvant atteindre 25 % de dénivelé, et expérimenter le simulateur de descente.

Précision de puissance : les mesures de performances, notamment la puissance, la vitesse et la cadence, sont précises à 1 % près sur une plus large gamme de puissances pour répondre aux exigences des cyclistes de tous niveaux.

Adapté au sprint : le NEO 3M offre une stabilité maximale, même durant les sprints explosifs, et peut supporter jusqu'à 2 200 watts.

Inertie dynamique : maintien de mouvement vers l'avant en fonction du poids, de la vitesse et de la pente.

Mode ERG : avec ce mode, les cibles de puissance sont automatiquement ajustées pendant les entraînements.

Conception exceptionnelle : les aimants minimisent les vibrations, ce qui rend le home trainer extrêmement silencieux. L'indicateur LED intégré change de couleur en fonction de l'effort. Les cyclistes peuvent également rouler sans brancher le home trainer et le transporter facilement grâce à une nouvelle poignée intégrée

Prix et disponibilité du Garmin Tacx Neo 3M

L’application Tacx Training téléchargeable sur smartphone ou tablette compatible offre la possibilité de suivre les programmes d’entraînement via l’application Garmin Connect. Pour l’achat d’un NEO 3M, les cyclistes peuvent bénéficier d’un abonnement premium gratuit de trois mois à l’application Tacx Training. Le Tacx NEO 3M est équipé d’une cassette à 11 vitesses préinstallée. Son intégration dans l’application Tacx Training est simple et intuitive, aucun étalonnage n’est nécessaire. Les cyclistes peuvent également utiliser un adaptateur (vendu séparément) pour améliorer la puissance et la stabilité de la connexion pour les courses virtuelles, en Ethernet ou en Wi-Fi®. Pour s’offrir le Tacx NEO 3M, il faudra débourser 1 999,99 €.

Dan Bartel, Vice-président en charge des ventes mondiales de Garmin :

« Nous aspirons à rendre l’entraînement en intérieur aussi réaliste que possible. Nous sommes fiers d’atteindre cet objectif avec le Tacx NEO 3M, le seul home trainer doté de mouvements multidirectionnels intégrés, d’un volant d’inertie virtuel et d’un moteur à aimant. Aujourd’hui, les cyclistes peuvent profiter de fonctionnalités et de technologies inégalées, leur permettant ainsi d’optimiser leur entraînement comme jamais auparavant. »