Design et personnalisation

Les Edge 540 et 840 ont été conçus pour offrir un boîtier robuste et un écran antireflet haute résolution pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions. Vous pouvez personnaliser votre Edge avec des champs de données, des widgets et des applications téléchargeables via Connect IQ™ pour adapter votre compteur à vos besoins spécifiques.

Compatibilité avec les capteurs et les accessoires qui vous importent

Les compteurs Edge 540 et 840 sont compatibles avec une variété de capteurs et d’accessoires, tels que les capteurs de puissance, de cadence et de vitesse, ainsi que les moniteurs de fréquence cardiaque. En outre, vous pouvez également connecter votre compteur GPS Edge à un home-trainer Tacx® pour vous entraîner en intérieur et profiter d’une expérience d’entraînement immersive.

Sécurité et assistance pour rouler en toute sérénité

Avec les fonctions de sécurité et de suivi intégrées, telles que LiveTrack, la messagerie de groupe et la détection d’incidents, vous pourrez rouler en toute sérénité. Les séries Edge 540 et 840 sont également compatibles avec les appareils inReach® dotés de capacités de SOS et de service de communication même hors réseau, assurant ainsi une protection supplémentaire lors de vos sorties.

Analyse détaillée de vos performances

En utilisant les données collectées par Firstbeat Analytics™, vous pourrez suivre en détail vos performances et votre progression. Parmi les mesures avancées figurent la VO2 max, le statut et la charge d’entraînement, le temps de récupération, et bien d’autres encore. Lorsque vous couplez votre Edge à une montre connectée Garmin compatible, vous pourrez également bénéficier d’outils tels que l’oxymètre de pouls Pulse Ox³, le suivi de l’énergie du corps Body Battery™, le suivi avancé du sommeil, le score de sommeil et bien plus encore.

Améliorations par rapport à la génération précédente

Comparé aux précédents modèles Edge 530 et Edge 830, les nouveaux Edge 540 et 840 offrent des améliorations significatives :

Autonomie accrue : Les modèles solaires offrent jusqu’à 60 heures d’autonomie en mode économie d’énergie et 32 heures en utilisation intensive, contre 20 heures en utilisation normale pour l’Edge 530 et 24 heures pour l’Edge 830.

: Les modèles solaires offrent jusqu’à 60 heures d’autonomie en mode économie d’énergie et 32 heures en utilisation intensive, contre 20 heures en utilisation normale pour l’Edge 530 et 24 heures pour l’Edge 830. GNSS multi-bandes : Les Edge 540 et 840 bénéficient d’une précision de positionnement améliorée grâce au GNSS multi-bandes, permettant une meilleure performance dans des environnements difficiles tels qu’une forêt dense ou un flanc de falaise.

: Les Edge 540 et 840 bénéficient d’une précision de positionnement améliorée grâce au GNSS multi-bandes, permettant une meilleure performance dans des environnements difficiles tels qu’une forêt dense ou un flanc de falaise. Stamina : Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de suivre en temps réel votre niveau d’énergie et de fatigue pour mieux gérer vos efforts pendant un entraînement.

: Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de suivre en temps réel votre niveau d’énergie et de fatigue pour mieux gérer vos efforts pendant un entraînement. Power Guide : Cette nouvelle fonction permet de gérer l’intensité de l’effort en définissant des objectifs de puissance tout au long d’une course.

: Cette nouvelle fonction permet de gérer l’intensité de l’effort en définissant des objectifs de puissance tout au long d’une course. Planificateur d’ascensions ClimbPro : Ce planificateur amélioré affiche le dénivelé et le degré des pentes restantes lors d’une ascension, sans nécessiter l’enregistrement préalable d’un parcours. Cette fonctionnalité est accessible directement sur l’appareil Edge ou via l’application Garmin Connect™.

Détails techniques supplémentaires

Écran : Les deux modèles sont équipés d’un écran couleur de 2,6 pouces, avec un écran tactile pour l’Edge 840, facilitant l’utilisation lors de vos sorties.

: Les deux modèles sont équipés d’un écran couleur de 2,6 pouces, avec un écran tactile pour l’Edge 840, facilitant l’utilisation lors de vos sorties. Connectivité : Ces compteurs GPS se connectent facilement à votre smartphone pour recevoir des notifications, partager vos sorties en temps réel via LiveTrack, et accéder à la messagerie de groupe.

: Ces compteurs GPS se connectent facilement à votre smartphone pour recevoir des notifications, partager vos sorties en temps réel via LiveTrack, et accéder à la messagerie de groupe. Compatibilité avec les capteurs : Les Edge 540 et 840 sont compatibles avec une large gamme de capteurs pour améliorer vos mesures de performance, notamment les capteurs de puissance, de fréquence cardiaque et de cadence.

: Les Edge 540 et 840 sont compatibles avec une large gamme de capteurs pour améliorer vos mesures de performance, notamment les capteurs de puissance, de fréquence cardiaque et de cadence. Personnalisation : Grâce à l’application Connect IQ™, vous pouvez personnaliser votre compteur GPS avec des applications et des widgets adaptés à vos besoins.

Cette nouvelle gamme se démarque par l’apport de certaines technologies uniquement présentes sur le haut de gamme 1040. Une plus grande autonomie, grâce à des microprocesseurs plus performants. Parmi les autres nouveautés, on trouve des options avec écran Solar, des écrans couleur translectifs, une interface à 7 boutons et un écran tactile, ainsi qu’une antenne GPS plus performante : GNSS. Les cyclistes seront ravis de découvrir des fonctionnalités telles que ClimbPro à chaque sortie, Power Guide et Stamina, qui leur permettront d’optimiser leur entraînement et d’atteindre leurs objectifs sportifs plus facilement.

Les compteurs GPS de vélo Edge 540 et 840 de Garmin, disponibles à partir de 399,99 € pour le modèle Edge 540 non solaire et 499,99 € pour le Edge 840 non solaire. Les modèles solaires sont également disponibles au prix de 499,99 € pour l’Edge 540 et 599,99 € pour l’Edge 840. De nombreux capteurs compatibles sont disponibles en option.

