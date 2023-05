Depuis 1954, la classe, l’artisanat et la beauté sont les valeurs qui inspirent notre travail chez Colnago. C’est dans cette optique que nous avons conçu le Colnago Gioiello, un véritable bijou créé spécialement pour le 106e Giro d’Italia.

Le 2 mai 2023 à Cambiago, Colnago a annoncé la sortie du Colnago Gioiello, une édition limitée de 50 exemplaires numérotés basée sur le cadre C68. Ce vélo spécial célèbre le partenariat entre Colnago, symbole de l’artisanat italien dans le monde, et la Corsa Rosa.

Le Colnago Gioiello, un C68 à la feuille d’or

Le Colnago Gioiello s’inspire des spirales emblématiques du Trofeo Senza Fine pour créer un vélo doré aux détails raffinés. Basée sur le cadre C68, cette édition limitée est entièrement décorée de feuilles d’or. Le Gioiello se distingue également par une fourche au motif élégant qui met en valeur l’As de Trèfle, symbole de Colnago, ainsi que sur la selle, créée en collaboration avec Selle Italia, et sur le ruban de cintre. Chaque cadre a une finition unique, car en raison de la nature même du processus, qui exige que la feuille d’or soit appliquée à chaque fois à la main, sans suivre un programme prédéfini, la texture créée est toujours différente et rend chaque Colnago Gioiello unique.

Parmi les autres détails qui rehaussent la beauté du Colnago Gioiello, on trouve la chape de dérailleur Caramicspeed imprimées en titane 3D et traitées avec une finition spéciale dorée TiN, les embouts de guidon et les embouts d’axe traversant en feuille d’or, l’As de Trèfle en relief sur le devant du tube de direction et les rayons de roue assemblés à la main, également en or.

Enfin, l’élément qui se rattache le plus directement au Trofeo Senza Fine est le porte-bidon imprimé en 3D, également recouvert de feuille d’or, qui intègre les spirales du symbole de la Corsa Rosa.

La série C de Colnago représente le Carbone, Colnago, Cambiago et la Classe. Le chiffre 68 symbolise le chemin parcouru depuis la création de l’entreprise en 1954. Les modèles de la série C sont dédiés aux procédés de fabrication artisanale italienne en plusieurs parties et aux amateurs de vélos de route au design unique et exclusif. Parmi les nombreuses victoires de Colnago, on compte 14 Grands Tours, 377 étapes de Grands Tours, 37 Monuments Classiques, 27 Championnats du Monde et 18 médailles d’or olympiques. Tadej Pogačar a remporté les éditions 2020 et 2021 du Tour de France sur des vélos Colnago.