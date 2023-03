La marque Pirelli a annoncé le lancement de son tout nouveau pneu pour vélo de route, le P Zero Race TLR. Ce pneu tubeless est la version améliorée de son homonyme à chambre à air. Il a été conçu en intégrant de nouvelles technologies pour offrir de meilleures performances. Le Pirelli P Zero Race TLR est le pneu le plus rapide de la gamme Pirelli et a été conçu pour répondre aux attentes des amateurs et des équipes du World Tour telles que Trek-Segafredo, AG2R Citroën et Q36.5 Pro Cycling Team. Ce produit a été repensé pour intégrer de nouvelles technologies et il est maintenant produit dans l’usine moderne et innovante de Pirelli à Milan-Bollate.

UNE BANDE DE ROULEMENT AMÉLIORÉE EN SMART EVO

Le Pirelli P Zero Race TLR est équipé d’une bande de roulement en SmartEVO, un composé en polymère de nouvelle génération offrant une adhérence optimale et une faible résistance au roulement. Cette technologie innovante a été testée et approuvée par les équipes du World Tour.

SPEEDCORE : CARCASSE RENFORCÉE

Le P Zero Race TLR utilise la technologie SPEEDCORE pour renforcer sa carcasse et ainsi offrir une plus faible résistance au roulement et une protection anticrevaison accrue. La carcasse est renforcée grâce à l’utilisation de fibres d’aramide. Ces fibres possèdent des caractéristiques physicochimique, offrant résistance à la traction, au cisaillement et à la chaleur, améliorant ainsi les propriétés mécaniques du pneu sans le rendre plus rigide. Les fibres d’aramide se lient uniformément aux autres éléments chimiques du caoutchouc. Elles se répartissent de manière homogène dans la structure, et cela favorise les propriétés mécaniques requises, à savoir une faible résistance au roulement, une résistance accrue à la crevaison et une rigidité moindre.

PNEU RAPIDE, HAUTEMENT RÉSISTANT ET PEU RIGIDE

Le P Zero Race TLR est 24% plus rapide que la version précédente et est doté d’une carcasse flexible et fine, contrairement aux couvertures classiques en caoutchouc butyle. Cette carcasse renforcée offre un niveau de protection supérieur contre les crevaisons. Le poids du P Zero Race TLR est également optimisé pour offrir d’excellentes performances sur sol mouillé et sec.

POUR UNE UTILISATION POLYVALENTE

Le P Zero Race TLR est disponible en différentes dimensions : 26-622, 28-622, 30-622 (toutes par ailleurs disponibles en version Classic) ainsi qu’en taille 32-622 à flancs noirs. Les dimensions 35-622 et 40-622 devraient être commercialisées dans le courant de l’année.

Poids : 275g en 26-622.