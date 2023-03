Colnago présente aujourd’hui son C68 Allroad, ce n’est pas un vélo de route, ni un vélo de gravel. Colnago essaye de proposer un véritable vélo à tout faire.

Par rapport au C68 route, le C68 Allroad a un reach plus court et un stack plus élevé. Le buste reste dans une position plus relevée et les bras sont moins tendus. Cela permet de soulager les mains et d’en mettre davantage sur la selle. Il en résulte une augmentation du confort, notamment sur les surfaces accidentées ou lors de longues sorties. Le C68 Allroad dispose d’un boitier de pédalier plus haut que le modèle route et il peut accueillir des pneus plus larges, jusqu’à 35 mm.

En outre, pour améliorer les performances sur les surfaces accidentées, la forme du tube diagonal est légèrement différente de celle de la version routière, et les bases et les haubans sont renforcés. Le résultat est la même sensation de pilotage que le C68 Road, mais améliorée pour affronter tous les terrains.

Le C68 Allroad est entièrement fabriqué à la main en Italie, comme chaque modèle de la gamme C de Colnago. Le C68 Allroad est disponible avec une variété d’options de groupes, y compris le Campagnolo EPS, le Shimano Dura Ace Di2, le Shimano Ultegra Di2, le Sram Red AXS et le Sram Force AXS. Les options de roues comprennent l’Enve WS SES 3.4C, le Campagnolo Bora Ultra WTO 45, le Shimano Dura Ace C50, le Shimano Dura Ace C35, le Fulcrum Wind 400 et le Fulcrum Racing 600db. Le prix suggéré en Europe est de 15 335 € pour la version équipée du groupe Shimano Dura-Ace Di2, des roues Shimano C50, du guidon intégré Colnago CC.01, de la selle Prologo Scratch M5 CPC et des pneus Pirelli P Zero Race TLR 700×30.

Le C68 Allroad est disponible en deux options de couleurs : HABG et HADK. Toutefois, la personnalisation de la couleur ne sera pas disponible pour le C68 Allroad au lancement, contrairement au C68 route.