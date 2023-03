Continental, le fabricant Allemand de pneus, a annoncé l’ajout de deux nouveaux modèles à sa gamme Grand Prix 5000. Continental assure que ces pneus sont conçus pour offrir des performances optimales, une protection anti-crevaison et une résistance à la déchirure retravaillés.

Deux nouveaux modèles : le Grand Prix 5000 TT TR et le Grand Prix 5000 AS TR.

Le Grand Prix 5000 TT TR est un pneu tubeless axé sur la vitesse qui offre le poids et le coefficient de résistance au roulement les plus bas possibles. Grâce à une épaisseur de bande de roulement et une construction optimisés, ce pneu permet de réduire la déformation des matériaux au point de contact entre la route et le pneu, ce qui en fait un pneu unique en son genre pour les pneus de performance axés sur la vitesse. Avec une protection anti-crevaison et une résistance à la déchirure optimisée, ce pneu est plus léger de 35 grammes en 25-622 que le Grand Prix 5000 S TR de Continental de taille équivalente. Il est également compatible hookless jusqu’à 21 TSS et tubeless. En outre, une combinaison de 25-622 pour le pneu avant et de 28-622 pour le pneu arrière offre la plus faible résistance au roulement globale et de meilleures performances de course. C’est ce pneu qu’ont utilisé Dan Bigham et Fillipo Ganna lors de leurs records de l’heure en 2022.

Principales caractéristiques du Grand Prix 5000 TT TR

Poids : à partir de 220g

Dimensions : 25-622, 28-622

Technologie : Composé Black Chili, Vectran Breaker, LazerGrip, Active Comfort Technology.

Prix et disponibilité : Disponible à partir du 3 mars, au prix de 108.95€ par pneu.

Le Grand Prix 5000 AS TR, quant à lui, est un pneu toutes saisons conçu pour offrir aux cyclistes un équilibre entre performance, protection et longévité. Ce pneu offre aux cyclistes sur route la vitesse premium du Grand Prix 5000, associée à la longévité et à la protection du Grand Prix 4 Season, ainsi qu’une meilleure adhérence sur sol mouillé. Pour ce faire, Continental a combiné le composé Grand Prix 5000 optimisé pour les performances avec un dessin de bande de roulement renforcé, une construction de nappes superposées multicouches et une protection supplémentaire des flancs.

Le Grand Prix 5000 TT TR et le Grand Prix 5000 AS TR sont tous deux équipés du composé Black Chili unique de Continental pour un équilibre optimal entre la résistance au roulement et l’adhérence, des polymères à cristaux liquides Vectran Breaker pour une protection contre les crevaisons et une résistance à la déchirure cinq fois supérieure à celle d’un pneu nylon comparable, la structure à profil expansif Lazer Grip pour des virages exceptionnels et la technologie Active Comfort pour l’absorption des vibrations afin d’améliorer le pilotage.

Caractéristiques principales du Grand Prix 5000 AS TR

Disponible en noir avec un flanc Black-Reflex, ou en crème.

Poids : à partir de 300g

Dimensions : 25-622, 28-622, 32-622, 35-622

Technologie : Composé Black Chili, Vectran Breaker, LazerGrip, Active Comfort Technology, Black-Reflex (flanc noir uniquement).

Prix et disponibilité : Disponible à partir du 3 mars 2023 au prix de 95,99€ par pneu.