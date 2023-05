POC vient de présenter sa dernière innovation : les lunettes de soleil Elicit Ti en édition limitée. Cette nouvelle version des lunettes Elicit propose un concept révolutionnaire, combinant performances visuelles et légèreté grâce à l’utilisation de titane médical revalorisé. Ce modèle est commercialisé en édition strictement limitée à seulement 365 exemplaires, au prix de, accrochez-vous, 400€. Une façon pour POC de démontrer son savoir-faire dans le domaine au travers d’un modèle exceptionnel.

Une conception innovante et écoresponsable

L’édition limitée Elicit Ti se distingue par sa résistance accrue et son poids encore plus léger, ne pesant que 22 g. Conçues à partir de titane médical résiduel (Ti-6AI-4V), ce modèle intègre une approche novatrice en utilisant du titane récupéré de la fabrication d’outils chirurgicaux, témoignant ainsi d’un engagement en faveur du développement durable.

Des matériaux de qualité pour des performances optimales

Ces lunettes de soleil ont été développées en mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux de haute qualité afin d’offrir des performances exceptionnelles. POC démontre ainsi que performance et conception écoresponsable peuvent coexister harmonieusement.

Tilda Håll, responsable des équipements optiques chez POC, explique : « Notre approche pour le développement des lunettes Elicit Ti repose sur un principe simple : les matériaux écoresponsables et la performance peuvent, et doivent, aller de pair. En réinventant les méthodes conventionnelles, nous constatons que performance et approche durable ne sont pas incompatibles. Au contraire, il est essentiel de les associer et de faire de cela la norme. C’est ce que nous démontrons fièrement avec le modèle Elicit Ti. »

Un poids minimal pour des performances optimales

Les lunettes Elicit Ti sont les plus légères jamais proposées par POC, ne pesant que 22 g. Cette caractéristique en fait un choix idéal pour les coureurs cyclistes à la recherche de légèreté. L’équipe EF Education-EasyPost le porte d’ailleurs sur Giro d’Italia.

Andreas Klier, directeur sportif et technique chez EF Education-EasyPost, souligne l’engagement de POC envers l’écoresponsabilité : « Beaucoup de nos coureurs utilisent les lunettes Elicit depuis longtemps en raison de leur légèreté et de leurs performances exceptionnelles. L’intégration d’une dimension écoresponsable essentielle à ces performances est remarquable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimons collaborer étroitement avec POC. »

Un design unique pour une performance optimale

Le design des lunettes Elicit Ti se distingue par une armature spéciale le long des branches, conçue en titane médical revalorisé. Cette conception garantit un équilibre parfait entre légèreté, rigidité, confort et stabilité.

Des lunettes protectrices et fonctionnelles

Les lunettes Elicit Ti offrent une protection et une couverture optimales, comme le confirment de nombreux tests effectués par les cyclistes professionnels de l’équipe EF. Grâce à des charnières spécifiques à clipser, il est facile de changer les verres en quelques secondes seulement. La conception sans monture offre également un champ de vision étendu tout en fournissant tous les avantages d’une couverture