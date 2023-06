Après le renouvellement de la gamme Force, Sram présente la nouvelle gamme APEX, qui vient agrandir la famille de la marque. Les technologies AXS, eTap DoubleTap, X-Actuation et DUB sont intégrées dans cette gamme, pour une durabilité et une performance sans égale quelles que soient les conditions. Plage de développements étendue 1×12 pour le Gravel, le Bikepacking, les aventures au long cours, les sorties décontractées et toutes sortes de pratique. Qu’il soit associé au changement de vitesse sans fil AXS ou à un système classique mécanique DoubleTap, le groupe Apex offre des changements de vitesses fluides et fiables. Une gestion de la chaîne optimale et un freinage hydraulique puissant et parfaitement maîtrisé. Le fonctionnement du groupe Apex est facile à comprendre et à utiliser afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : le plaisir de rouler.

Systèmes de freinage-Shift Apex AXS

Proposés en noir, ces systèmes de freinage bénéficient de la technologie AXS, eTap DoubleTap, X-Actuation, garantissant un freinage efficace. Ils sont compatibles avec les dérailleurs mécaniques AXS XPLR et Eagle.

Système de frein à disque Apex

Ce système de freinage à disque, de couleur noire, est doté de la technologie AXS, offrant une performance de freinage optimale dans toutes les conditions. Il est compatible avec les chaînes Flattop, les cassettes 11-44, 10-44, 10-36 et les contrôleurs AXS.

Dérailleurs arrière Apex XPLR AXS et Apex Eagle

Ces dérailleurs arrière, disponibles en noir, sont dotés des technologies X-Actuation et Cage Lock. Ils garantissent une précision et une fluidité dans les changements de vitesse et sont compatibles avec une variété de chaînes et de cassettes.

Pédalier Apex 1 Wide

Grâce à la technologie X-Sync et DUB, ce pédalier assure une transmission optimale de la puissance. Il est compatible avec les chaînes Flattop et Eagle et les boîtiers de pédalier SRAM Road WIDE DUB.

Produit Prix en EUR Systèmes de freinage-Shift Apex AXS 265,00 Système de frein à disque Apex 245,00 Dérailleurs arrière Apex XPLR AXS et Apex Eagle 330,00 Pédalier Apex 1 Wide 130,00

Cassette Apex XG-1275

La cassette Apex XG-1275 utilise la technologie Full Pin pour fournir une performance robuste et fiable dans toutes les conditions. Elle est compatible avec les chaînes Flattop et les dérailleurs arrière Apex XPLR AXS et Apex Eagle.

Chaîne Apex Flattop

Cette chaîne de vélo est conçue pour fonctionner en douceur et de manière efficace avec les dérailleurs et les cassettes de la gamme Apex. La technologie Flattop lui confère une durabilité et une fiabilité supérieures.

Contrôleur AXS

Le contrôleur AXS de la gamme Apex vous donne un contrôle total sur votre système de changement de vitesse. Il est compatible avec le système de freinage-Shift Apex AXS, les dérailleurs arrière Apex XPLR AXS et Apex Eagle.

Produit Prix en EUR Cassette Apex XG-1275 192,00 Chaîne Apex Flattop 66,00 Contrôleur AXS 240,00

Veuillez noter : Les informations de poids n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction de cet article. Veuillez consulter le site web de SRAM ou votre revendeur local pour obtenir les informations les plus à jour.