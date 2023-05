Scicon Sports, dévoile une nouvelle paire de lunettes de sport haute performance, l’Aeroscope. Élaborées en partenariat avec les meilleurs coureurs du peloton, ces lunettes sont conçues pour offrir un ajustement personnalisé et une précision inégalée.

Une innovation technologique

Les branches Scala™ de l’Aeroscope, réglables en longueur, permettent de trouver la position idéale pour éviter tout contact avec le casque. Elles s’adaptent à toutes les tailles de tête, garantissant un maximum de confort et de stabilité pendant les sorties. Le mécanisme Horizon Adapt™, un cache-nez réglable en hauteur, élargit le champ de vision du coureur. La position du verre peut être ajustée pour éliminer les reflets indésirables, qu’il s’agisse d’une position basse plus agressive ou d’une position droite plus décontractée. L’Aeroscope se distingue également par sa monture écologique Bio-Based, thermo-moulée à partir d’huile végétale. Cette approche respectueuse de l’environnement rend la monture à la fois légère et solide, tout en réduisant l’empreinte écologique du produit.

Un confort et une qualité de vision exceptionnels

Le verre SCN-PP™ UV400 de l’Aeroscope bloque tous les rayons lumineux jusqu’à 400 NM, y compris les rayons UVA et UVB. Traitée avec un revêtement hydrophobe et oléophobe, la lentille repousse l’eau, et la saleté, assurant une vision claire même dans des conditions météorologiques difficiles. La plaquette de nez Flexifit™, réglable de manière micrométrique et multidirectionnelle, et les branches ajustables assurent le confort et un ajustement sûr et stable. Le coureur peut ainsi se concentrer sur la course sans distraction. La monture est conçue spécifiquement pour le cyclisme, l’inclinaison pantoscopique de la monture est de 12°, soit environ le double de celle des lunettes de sport standard. Cette caractéristique offre aux cyclistes un angle de vision optimal et améliore l’aérodynamisme.

Testées en course et approuvées par les professionnels

L’Aeroscope a été testée intensivement en compétition et hors compétition par de nombreux coureurs professionnels et amateurs. Les coureurs de l’UAE Team Emirates ont été les premiers à tester les prototypes lors du Milano Sanremo en mars de cette année. Les tests se sont poursuivis lors de toutes les courses suivantes et ont vu Tadej Pogačar dominer le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne avec l’Aeroscope. Le modèle a également été testé sur le parcours exigeant de Paris-Roubaix dans des conditions extrêmes. Avant qu’une paire de lunettes ne soit proposée au public, les suggestions et les conseils des coureurs sont essentiels pour obtenir l’approbation du produit par Scicon Sports. Rien n’est laissé au hasard et les détails sont cruciaux. C’est ainsi que la marque italienne conçoit des produits de qualité.