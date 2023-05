Un rappel des racines du cyclisme et une célébration de l’épreuve L’Eroica

L’Eroica est une épreuve née de l’inspiration du début du cyclisme classique, une opportunité pour redécouvrir les racines de ce sport. Au fil des années, des éditions de l’Eroica ont vu le jour partout dans le monde, créant un véritable mouvement qui évoque les mythes du cyclisme vintage. Santini, fort d’une histoire de plus d’un demi-siècle qui lui confère crédibilité et expertise dans le vêtement de cyclisme, célèbre cet héritage avec une nouvelle collection.

La société basée à Bergame est partenaire de l’épreuve depuis 2015 et lance cette année une collection qui comprend des vêtements « Eroica Approved », c’est-à-dire des vêtements pouvant être portés régulièrement lors des épreuves Eroica, inspirés par les valeurs historiques du cyclisme.

La ligne en laine originale et moderne : un hommage aux vêtements d’antan

Pour revivre les sensations du cyclisme vintage, pédalant sur les routes poussiéreuses de L’Eroica comme un coureur amateur d’hier, Santini propose des vêtements entièrement fabriqués en laine. Les maillots Spazio et Vento sont enrichis de boutons en nacre sur les poches arrière et de courtes fermetures Éclair métalliques, tout comme autrefois.

Les vêtements en laine moderne, quant à eux, sont fabriqués à partir d’un mélange de laine mérinos et de polyester, les rendant plus similaires aux vêtements techniques modernes, mais avec une touche de style Eroica : un mariage parfait entre tradition et technologie. Il s’agit du maillot Luce et du bibshort Eroica. Ces derniers sont équipés du pad GIT Santini avec un noyau en gel anti-choc, pour un look héroïque, mais avec le confort de la technologie moderne.

La collection de vêtements techniques : une ligne pour lui et pour elle

Santini propose une ligne de vêtements en microfibre en rouge et bordeaux pour lui, et rose et bordeaux pour elle, ainsi qu’une veste coupe-vent très légère qui se replie dans sa propre poche. La proposition 2023 pour les hommes se compose des maillots Brina et Sole, à associer avec le bibshort Brina, tandis que pour les femmes, Santini propose le maillot Sogno. Le look est complété par une casquette pouvant également être portée sous le casque, et des chaussettes en trois couleurs : noir, rouge et blanc.