POC dévoile son nouveau casque, l’édition limitée EF Education-EasyPost du Ventral Air Mips, disponible fin juin 2023. Ce modèle est identique à celui porté par les coureurs de l’équipe EF Education-EasyPost, offrant un mélange d’esthétique et de technologie de pointe aux fans de la formation en rose.

Un casque aux couleurs de la passion

Selon Lina Elfstrand, responsable marketing chez POC, ce modèle limité vise à célébrer et à soutenir les passionnés de cyclisme qui encouragent les coureurs EF Education-EasyPost quelles que soient les conditions météorologiques. Reconnaissable par sa couleur rose, le casque permet aux supporters d’émuler leurs idoles et d’exprimer leur soutien lors de leurs propres sorties.

Performance et protection en un casque

Jonathan Vaughters, membre de l’équipe EF Education-EasyPost, souligne que la performance est au cœur de la réussite en cyclisme professionnel. Il ajoute que les casques POC, grâce à leur légèreté, leur ventilation optimale et leur sécurité avancée, maximisent le potentiel de l’équipe.

Un design qui honore une équipe

Le rose est la couleur emblématique de l’équipe EF Education-EasyPost, et le design du casque 2023 en conserve l’essence, s’inspirant du passé, du présent et du futur de l’équipe. Le motif « argyle », préféré des fans, est également préservé.

Ventral Air Mips : Une technologie primée

Le Ventral Air Mips est réputé pour sa structure optimisée, alliant ventilation précise et réduction du poids. Il offre une sécurité supérieure grâce à sa coque unique entièrement enveloppante et sa structure interne en EPS, assurant un équilibre parfait entre légèreté et sécurité. De plus, le casque est équipé de la technologie Mips, de sangles ajustables et d’encoches spécifiques pour le rangement des lunettes.

Caractéristiques techniques

– Structure optimisée avec des points de ventilation précis et des canaux internes pour contrôler l’entrée d’air et sa libération, adaptée à une grande vitesse ou un rythme plus lent

– Conception innovante pour une ventilation extrême et une circulation optimale de l’air

– Technologie Mips pour la protection contre les impacts rotatifs

– Structure interne haute performance en EPS, optimisée pour un équilibre idéal entre légèreté et protection

– Système de réglage de taille léger pour un ajustement personnalisé

– Sangles précises et facilement ajustables fixées à la structure interne du casque

– Puce NFC d’identification médicale TwICEme

– Encoches spécifiques pour fixer les lunettes de manière stable

– Graphisme « argyle »

– Tailles : Small (50-56), Medium (54-59), Large (56-61)

– Poids : 230 g en certification CE (taille M), 270 g en CPSC et AS/NZS (taille M)

Le casque est proposé au tarif de 300€, rendez-vous chez POC.