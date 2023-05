Les équipes EF Education-EasyPost et EF Education-TIBCO-SVB auront un maillot conçu avec des matériaux recyclés et un cadre Cannondale peint avec de vieux stocks de peinture lors du Giro.

Comme les années précédentes, l’équipe EF arborera un maillot spécial lors du Giro pour éviter toute confusion avec le maillot rose de leader. Pour fabriquer les nouveaux maillots, l’équipe américaine a utilisé des matériaux recyclés, destinés à la poubelle. Une initiative écologique pour limiter le gaspillage. Pour ce qui est des vélos, EF a récupéré les cadres de l’équipe LAB71 SuperSix EVO, qui ont ensuite été peints à la main avec des vieux stocks de peinture.

Le maillot d’EF Education pour le Giro

Les coureurs arboreront un maillot multicolore lors du Giro. Le cuissard est vert et bleu foncé. Sur le maillot, on retrouve une partie rose, une autre jaune et les manches sont en vert et blanc.

Les vélos Cannondale d’EF Education pour le Giro

Les vélos n’ont pas été spécialement conçus pour le Giro. Il s’agit d’anciens cadres qui ont été récupérés et peints avec des vieux stocks de peinture. Chaque vélo a été peint à la main et sont donc tous différents les uns des autres.

Les caractéristiques du vélo de Stefan de Bod

Cadre : Cannondale LAB71 SuperSix Evo

Cintre : Vision Metron 5D

Guidoline : Prologo

Selle : Prologo

Groupe : Shimano DURA-ACE Di2

Manivelles : FSA K-Force

Capteur de puissance : power2max

Plateaux : FSA 54/40

Cassette : Shimano DURA-ACE 11-34

Pédales : Wahoo SPEEDPLAY aero

Roues : Vision Metron 60 SL

Pneus : Vittoria Corsa Pro with Air-Liners