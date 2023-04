La Trek-Segafredo a annoncé que Giulio Ciccone a été contraint de déclarer forfait pour le 106e Tour d’Italie en raison de la persistance des symptômes du Covid-19 ainsi que des résultats de tests positifs. Le coureur italien âgé de 28 ans, lauréat de trois étapes du Giro en 2016, 2019 et 2022, avait pour objectif de jouer le général tout en visant une victoire d’étape.

Malgré avoir piqué un bouquet aux deux favoris, Remco Evenepoel et Primož Roglič, lors du Tour de Catalogne, Ciccone a préféré ne pas prendre de risques avec sa santé et se retirer de la course en accord avec son équipe. Le vainqueur du maillot jaune du Tour de France en 2019 avait également été en forme lors de la campagne des classiques ardennaises, terminant notamment 5e de la Flèche Wallonne et 13e de Liège-Bastogne-Liège.

Le coureur italien, qui devrait être présent sur la Vuelta fin août, espère pouvoir récupérer au mieux afin de pouvoir se concentrer sur la suite de sa saison. Giulio Ciccone est revenu sur sa déception, mais s’est montré déterminé pour la suite de la saison.