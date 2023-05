À 2 jours du Grand Départ du Tour d’Italie, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) affiche ses ambitions et espère « un bon classement général ».

5ème du classement général du Tour de Romandie dimanche dernier, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) va prendre le départ du Tour d’Italie ce samedi. Le grimpeur Franc-Comtois participera au dernier Giro de sa carrière et tentera de réaliser le meilleur classement général possible.

« L’important en ce début de Giro, ce sera d’abord de perdre le moins de temps possible. Lever les bras est un objectif, mais l’an dernier, j’étais un peu frustré par les échappées sur les Grands Tours et je n’ai pas réussi à gagner dans cette situation. Je suis dans une autre optique cette année, dans laquelle je m’épanouis davantage : courir avec les leaders. Faire un bon classement général est un souhait qui en découle », indique Pinot.

« Mon seul vrai test jusqu’à présent a été l’étape de montagne du Tour de Romandie. Cela ne suffit pas à savoir à quel niveau je me situe. Je ne me fixe pas de limites, je sais que les écarts se feront en fin de Giro et je sais aussi que ce n’est pas sur les chronos que je pourrai gagner du temps. J’attends de monter en puissance et ayant tout cela en tête », conclut le leader de la Groupama-FDJ.