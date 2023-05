Jos van Emden (Jumbo-Visma) a été testé positif au Covid et ne prendra pas le départ du Giro samedi. Il est remplacé par Sam Oomen.

🇮🇹 #Giro Another covid case, another change… Sam Oomen will replace Jos van Emden in the Giro d’Italia. pic.twitter.com/SihyEV5XIq — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 4, 2023

Mauvaise nouvelle pour Primoz Roglic et la Jumbo-Visma. Après Tobias Foss et Robert Gesink, c’est Jos van Emden qui a été testé positif au covid et qui ne pourra pas prendre le départ du Giro. Le Néerlandais est remplacé par son compatriote, Sam Oomen.