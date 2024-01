Après 22 ans de collaboration avec Lapierre, la Groupama-FDJ vient de dévoiler le nouveau Wilier Filante SLR de l’équipe pour 2024.

Cheering for the new Filante SLR @GroupamaFDJ edition!

Wilier Triestina x Groupama FDJ Now the journey begins! Discover more ➡️ https://t.co/5b3lldbvJk#LoveMyWilier #RaiseTheBar pic.twitter.com/4G5qnKHjUq — Wilier Triestina (@WilierTriestina) January 1, 2024

On connait le coloris du nouveau vélo de la Groupama-FDJ en 2024. Quelques semaines après avoir annoncé la fin du partenariat historique avec Lapierre et l’arrivée de Wilier comme nouveau partenaire cycles, l’équipe française vient de dévoiler la livrée de leur Wilier Filante SLR. Ce modèle sera le seul utilisé par la formation tout au long de la saison sur les courses en ligne. Le cadre est majoritairement blanc avec la fourche en bleue ainsi que des reflets bleus et rouges sur le cadre. Wilier a également présenté le Turbine SLR, le nouveau vélo de contre-la-montre des hommes de Marc Madiot, qui succède à l’aerostorm de chez Lapierre. La Groupama-FDJ garde le même maillot que la saison 2023, seul le partenaire cycle change.

Le Wilier Filante SLR de la Groupama-FDJ :

Cadre : Filante SLR – Carbonio Monoscocca HUS Mod + Crystal Liquid Polymer

Fourche : Filante SLR – Carbonio Monoscocca HUS Mod + Crystal Liquid Polymer

Guidon : Zero Bar

Tige de selle : Filante SLR Carbon, Wilier Custom Made

Groupe : Shimano Dura-Ace R9200

Roues : Shimano Dura-Ace C50

Pédalier : Shimano Dura-Ace, 54-40 + Shimano Powermeter

Cassette : Shimano Dura-Ace, 11-34

Pneus : Continental Grand Prix 5000 TT

Selle : Prologo Scratch M5

Ruban de cintre : Prologo

Porte bidon : Elite Vico Carbon

Pédales : Shimano Dura-Ace

Le Wilier Turbine SLR de la Groupama-FDJ :

Cadre : Wilier Turbine Carbon Monocoque

Guidon : Wilier Triestina

Tige de selle : Wilier Turbine

Groupe : Shimano Dura Ace Di2

Roues : Shimano Dura Ace

Comandes : Shimano Dura Ace Di2

Freins : Shimano Dura Ace Di2

Rotors : Shimano Dura Ace

Derailleurs : Shimano Dura Ace Di2

Pédalier : Shimano Dura Ace

Cassette : Shimano Dura Ace

Chaîne : Shimano Dura Ace

Pneus : Continental Grand Prix 5000 TT

Selle : Prologo

Porte bidon : Elite Vico Carbon

Pédales : Shimano Dura-Ace

Crédit Photos : Groupama-FDJ et Wilier