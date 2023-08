Un montage personnalisé grâce au configurateur MyO

Pour ce test, nous avons eu la chance de passer par le configurateur Orbea MyO pour construire un M30ILTD 2023 dont le tarif débute à 4 599€. Pour notre configuration, nous avons commencé par choisir une couleur dominante se rapprochant le plus de velo101 pour le clin d’œil et une couleur secondaire plus originale. Nous détaillons le montage ici :

Cadre : Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible.

: Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible. Fourche : Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.

Tout pour l’aéro sans compromettre la polyvalence

L’Orca Aero est, comme son nom l’indique, le modèle aéro de la marque Espagnole. Il est construit en fibre de carbone OMX. La configuration OMX est la plus légère et offre également le meilleur équilibre entre rigidité et confort. Le cadre de l’Orca Aero est conçu pour être aérodynamique et présente plusieurs caractéristiques qui aident à réduire la traînée. Nous avons une forme de tube diagonal en Kammtail virtual foil, une tige de selle aréo intégrée, l’intégration des cables au poste de pilotage, et, sur notre montage, des Roues vision au profil de 40mm.

On retrouve un bidon profilé au format propriétaire qui n’est pas des plus pratiques à repositionner et pour lequel, en cas de remplacement, il faudra passer par Orbea. Sous le tube diagonal on retrouve un vide-poche qui permet d’emmener des outils, ravitaillement ou autres clés. Pensez à mettre un petit chiffon au fond si vous emmenez des pièces métalliques sous peine d’avoir le bruit des vibrations. Au-delà de l’aspect pratique, ces deux éléments ont été pensés pour favoriser au maximum l’aérodynamique. En contrepartie, on a un aspect visuel un peu chargé à mon goût et tout le monde pensera que vous roulez en VAE.

Le cadre est également léger, avec un poids de seulement 860 grammes. La fourche de l’Orca Aero est conçue pour compléter les propriétés aérodynamiques du cadre avec un poids de 370 grammes. L’Orca Aero est conçu pour réduire la traînée aérodynamique jusqu’à 10 % par rapport à d’autres vélos de route. Cela peut permettre à un cycliste d’économiser jusqu’à 15 watts à 40 km/h et 28 watts à 50 km/h.

J’ai eu le plaisir de rouler avec l’Orbea Orca Aero ces derniers mois. Je dois dire que j’ai été surpris par sa polyvalence, qui n’est pas la caractéristique principale qui nous vient à l’esprit en regardant le vélo !

Sur la route

Au vu de sa conception aérodynamique, on peut se poser la question. Ainsi, sur le plat, l’efficacité est le maitre mot, même avec un vent de face, on sent que le vélo travaille bien et l’on prend et conserve facilement de la vitesse. Dès que l’on appuie sur les pédales, le répondant est là avec une très bonne rigidité d’ensemble, mais pas exagérée.

En descente, l’Orca Aero est un véritable plaisir à rouler. Sa conception aérodynamique contribue à maintenir le vélo en ligne, même à haute vitesse. Je me sentais très confiant en descendant rapidement avec l’Orca Aero et je n’ai jamais eu l’impression que je pourrais perdre le contrôle du vélo. Le cadre et la fourche légers aident par ailleurs à rendre le vélo réactif et agile, même lors de freinages brusques ou de prises de virage à grande vitesse.

En côte, l’Orca Aero n’a pas à rougir. Ce n’est pas le vélo le plus efficace sur ce terrain de jeu, mais il ne nous laisse pas sur place et reste rapide et efficace en montée. J’ai pu suivre le groupe lors des ascensions et j’ai même réussi à prendre de l’avance à quelques occasions. L’Orca Aero est également un vélo très polyvalent. Il est idéal pour la compétition avec son côté aéro, dynamique et rigide, mais il ne rechignera pas à vous emmener pour les balades de longue distance, car le niveau de confort est très bon. Les aspérités de la route sont bien filtrées et le cintre permet de se positionner confortablement.

Points forts du Orca Aéro :

Rapidité et stabilité en descente

Réactivité et agilité en montée

Confort de pilotage

Conception aérodynamique

Cadre et fourche légers

Dégagement pour pneus larges

28 possibilités de configuration Potence / Cintre sur le configurateur MyO

Couleurs et équipements personnalisables sur MyO

Positionnement tarifaire intéressant vis à vis de la concurrence

Points faibles du Orca Aéro :

Peut-être un peu rude sur les routes cahoteuses

Pas le grimpeur le plus efficace

Un peu lourd

Dans l’ensemble, l’Orca Aero est un vélo performant tant en descente qu’en montée. C’est un vélo rapide et efficace sur tous types de terrains, et il est aussi confortable. Si vous recherchez un vélo capable de tout faire, avec un penchant pour l’aéro l’Orca Aero est un excellent choix. Si vous êtes à la recherche d’un pur vélo de grimpeur, Orbea a très récemment dévoilé la mouture 2023 du Orca que je vous invite à découvrir.

