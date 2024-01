Look vient de présenter les nouvelles pédales Keo Blade, fabriquées en France et redessinées pour un meilleur ratio poids/puissance.

Après trois ans de développement et de tests en collaboration avec des coureurs du World Tour et des techniciens, Look vient de présenter les nouvelles pédales Keo Blade. Créée en 2011, cette paire de pédales intègre une lame en carbone au lieu des ressorts traditionnels. La nouvelle gamme Keo Blade offre aux cyclistes le meilleur rapport poids / transfert de puissance. Conçue et fabriquée en France pour répondre aux normes de qualité rigoureuses de la marque, LOOK a mis à profit quarante ans d’expérience en ingénierie, en conception et en fabrication de pédales pour élaborer la nouvelle Keo Blade.

Pour créer la nouvelle Keo Blade, la pédale la plus rapide à ce jour, Look a redessiné son profil emblématique afin de réduire la traînée aérodynamique. Le gain constaté est de 2% par rapport à la version précédente. La nouvelle Keo Blade offre une grande surface de contact avec un poids extrêmement faible grâce à la technologie à lame, 20% plus légère que les systèmes standards à ressorts. La technologie à lame permet une sensation de chaussage et déchaussage inégalée ainsi qu’un sentiment de sécurité, permettant un désengagement plus rapide, tout en offrant un support ferme et sécurisé, sans mouvement indésirable une fois clipsé.

Nouvelles Look Keo Blade, dès 95 grammes

Grâce à une meilleure répartition des masses, le basculement de la pédale a été amélioré pour davantage de facilité au chaussage. Disponible à partir de 95g par pédale et avec une surface de contact de 705 mm (largeur de 64 mm), la Keo Blade assure une répartition uniforme de la pression exercée sous le pied à chaque coup de pédale. Cette configuration minimise les risques de surchauffe et de douleur, quel que soit le matériau des semelles. En parallèle du travail effectué sur la performance et le confort du produit, l’équipe de Look s’est concentrée sur l’amélioration de la durabilité et de la fiabilité des composants La nouvelle Keo Blade intègre une nouvelle ligne d’axe dotée de roulements à billes à double étanchéité et une nouvelle graisse résistante à l’eau pour une durabilité étendue.

Les autres améliorations de la Keo Blade :

Une surface d’appui à haute résistance en acier inoxydable

Un nouveau design de corps renforcé offrant une robustesse et une résistance aux chocs plus élevée de 200%

Un design de levier mis à jour pour une durabilité accrue du combo cale / pédale

Les cyclistes pourront régler la tension de leurs pédales de 8 à 20, selon le niveau de lame choisie, pour adapter la pédale à leur style de pédalage ou encore leurs besoins physiologiques. Le remplacement des lames se réalise en moins d’une minute.

Alex Lavaud, Global Product Manager Look Cycle, a déclaré :

« Look a inventé la pédale automatique en 1984 et depuis, nous continuons d’innover, de participer à des compétitions et de remporter des victoires. Les équipes professionnelles sont restées au cœur de notre processus de développement de produits pendant ces quarante années, et nous maintenons un contact étroit avec les équipes techniques et les athlètes tout au long de la saison de course pour recueillir des retours, comprendre leurs préférences et attentes, et tester de nouvelles fonctionnalités ».

« La nouvelle gamme Keo Blade a été conçue, testée et perfectionnée avec ces équipes pendant trois ans, aboutissant à une pédale qui dépasse les exigences de performance et de fiabilité de peloton World Tour. La performance est cruciale pour nos équipes de conception et d’ingénierie, tout comme elle l’est pour nos coureurs professionnels, mais nous savons également que le confort et la fiabilité sont les éléments importants pour les cyclistes peu importe qu’ils s’entrainent, participent à des compétitions ou voyagent. C’est pourquoi nous nous sommes assurés que les améliorations en termes de confort et de durabilité sont mises en œuvre en parallèle avec la réduction de poids et les gains aérodynamiques sur toute la gamme.”

« En tant que cycliste professionnel, surtout en tant que sprinter-puncheur, j’examine chaque détail pour des gains de performance. La nouvelle KEO BLADE représente pour moi un grand pas en avant. Avec ces pédales LOOK, je ressens une stabilité exceptionnelle lors d’efforts maximums, que ce soit une attaque ou un sprint. Chaque watt que je déploie est efficacement transmis à travers les pédales Blade, garantissant aucun gaspillage d’effort. De plus, la robustesse de ces pédales me donne une confiance totale. Je ne pense qu’à une chose ! Appuyer aussi fort que possible pour gagner !!! »

Look KEO BLADE :

CORPS – CARBON

CALES – KEO GRIP

AXE – CHROMO +

ROULEMENT – STEEL

TENSION – 08 – COMP

SURFACE DE CONTACT – 705 MM2

Q-FACTOR – 53 MM

STACK – 14.8 MM (PEDALE 8.5 MM + CALE 6.3 MM)

POIDS – 115G

PRIX PUBLIC – 145€

Look Keo Blade Ceramic :

CORPS – CARBON

CALES – KEO GRIP

AXE – CHROMO +

ROULEMENT – CERAMIC

TENSION – 12 – CARBON

SURFACE DE CONTACT – 705 MM2

Q-FACTOR – 53 MM

STACK – 14.8 MM (PEDALE 8.5 MM + CALE 6.3 MM)

POIDS – 115G

PRIX PUBLIC – 210€

KEO BLADE Ceramic Ti