Look vient de dévoiler les nouvelles pédales à capteur de puissance Keo Blade Power, pour la route, et X-Track Power pour le tout-terrain.

Quelques semaines après avoir lancé les nouvelles Keo Blade, Look Cycle vient de dévoiler deux nouvelles pédales avec capteur de puissance : Keo Blade Power (route) et X-Track Power (tout-terrain). Les pédales Keo Blade Power offrent une large surface d’appui de 705 mm² et pèsent 260 g la paire. Grâce à la technologie brevetée BLADE, ces pédales présentent un design aérodynamique qui optimise chaque watt, avec une hauteur d’appui minimale proche de l’axe. Les pédales X-Track Power, construites à partir d’un corps en aluminium recyclé, présentent un poids de 404 g la paire et une surface d’appui de 540 mm². Compatibles avec le système SPD, les pédales offrent un engagement précis et sûr pour une large gamme de chaussures.

Look a intégré la dernière génération de composants électroniques combinés à des algorithmes éprouvés pour permettre une mesure de puissance fiable et répétable, avec une précision de +/- 1%, quelles que soient les variations de température de l’air ou d’altitude. Les pédales Keo Blade Power et X-Track Power sont disponibles en version simple ou double capteurs. Pour les pédales Dual (double), la puissance, la cadence et l’équilibre gauche/droite sont mesurés pour donner au cycliste les informations nécessaires pour optimiser son coup de pédale et améliorer son efficacité. L’option de mesure de puissance Single (simple) offre un capteur de puissance côté gauche, estimant la puissance totale en doublant la mesure du côté gauche à un prix plus économique.

Autonomie de 60h

L’équipe Recherche et Développement de Look a développé un algorithme propriétaire de calibration automatique pour permettre une installation rapide et facile des pédales, en seulement 30 secondes avec une clé de 15mm. Il n’est pas nécessaire d’ajuster la position du cycliste lors du changement de pédales car le Q-factor et la hauteur d’appui pour les X-Track Power et Keo Blade Power sont similaires à ceux des pédales standard Look. La compatibilité Bluetooth et ANT+ offre une connectivité fluide et une synchronisation des données en temps réel, dont la puissance normalisée, le facteur d’intensité, les zones de puissance, le score de stress d’entraînement, la puissance de seuil fonctionnelle, la fluidité du pédalage et l’efficacité du couple de pédalage, tandis que l’application dédiée Look offre aux cyclistes de nombreux services.

L’application Look fournit des instructions claires sur l’installation des pédales, l’enregistrement de la garantie, les mises à jour du logiciel et l’accès aux documents d’assistance. De plus, les utilisateurs peuvent effectuer des tâches telles que la calibration du produit, la personnalisation des paramètres et le suivi de l’état de la batterie. Les nouvelles pédales ont une autonomie de 60 heures, permettant aux cyclistes de parcourir de plus grandes distances sans avoir à recharger. La recharge via USB-C est facilitée avec un connecteur magnétique double permettant de recharger simultanément les deux pédales. Une recharge complète peut être atteinte en deux heures ou moins, selon l’état de charge du produit.

Conception robuste

Look a développé et testé les nouvelles pédales aux côtés d’athlètes roulant dans les conditions les plus extrêmes. Les pédales X-Track Power répondent aux exigences des tests IPX7, tandis que les pédales Keo Blade Power ont été améliorées par rapport au modèle précédent avec une nouvelle forme de levier pour améliorer la durabilité et un centre de gravité ajusté pour un enclenchement plus facile. Les composants électroniques et les batteries sont intégrés dans l’axe de la pédale pour éliminer le risque d’infiltration d’eau, de boue et de poussière. En cas de dommage, le corps de la pédale peut être remplacé indépendamment. Les capteurs de puissance peuvent représenter un investissement significatif pour les cyclistes, en particulier lors des chutes, qui font partie du sport. Look proposera une garantie étendue et un programme de remplacement en cas de chute sur trois ans pour les produits enregistrés.

Alexandre Lavaud, Directeur de Produit Global, LOOK Cycle :

« Avec les toutes nouvelles X-Track Power et Keo Blade Power, notre équipe de conception avait pour objectif d’établir la référence en matière de capteur de puissance : des pédales légères, avec un Q factor et une hauteur d’appui standard, faciles à installer et simples à utiliser. C’est la manière la plus intelligente de s’entraîner et de progresser pour les cyclistes ayant pour objectif la performance sur route, en gravel ou XC. LOOK a également investi pour assurer aux cyclistes une durabilité accrue des pédales et une facilité de réparation. Je suis ravi que nous ayons pu fabriquer la pédale complète dans notre usine de Nevers, en France. Nous travaillons avec nos fournisseurs locaux pour limiter l’empreinte environnementale de l’ensemble de nos composants et garantir une qualité de production optimale afin de pouvoir offrir aux cyclistes des pédales conçues pour durer. »

Stéphane Tempier, Responsable Performance et Développement, Équipe Rockrider XC Racing :

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de développement des produits LOOK Cycle depuis l’été dernier pour valider l’utilisation des pédales à capteur de puissance X-Track Power pour nos coureurs professionnels. Nous les avons comparés aux pédaliers à capteur de puissance concurrents et elles ont donné des résultats concluants, en particulier pour nos besoins en course de cross-country. La précision sur les pics d’effort, cruciale dans notre discipline, a été particulièrement appréciée. Certains coureurs veulent connaître la puissance pour l’échauffement puis s’alléger de quelques grammes pour la course en passant à des pédales standard. »

« Cela fait de l’installation plug-and-play des pédales LOOK un atout majeur, car nous pouvons changer les pédales sur la ligne de départ sans modifier la position des coureurs. Nos coureurs s’entraînent également sur différents types de vélos, y compris route, XC et enduro et certains choisissent de conserver leurs pédales et chaussures de VTT quel que soit le vélo utilisé. Avec un seul capteur de puissance, ils peuvent facilement passer d’un vélo à l’autre tout en conservant une référence constante pour leurs données d’entraînement, le suivi des performances et les niveaux de fatigue. La légèreté globale, la précision, la fiabilité et la polyvalence de ces pédales LOOK X-Track Power renforcent notre engagement envers l’excellence en matière de performance. »

Look KEO BLADE POWER :

CORPS – CARBONE

CALES – KEO GRIP

AXE – ACIER

RETENTION – 16 – CARBONE

SURFACE D’APPUI – 705 MM2

Q FACTOR – 53 MM

HAUTEUR D’APPUI – 10.8 MMPOIDS DE LA PAIRE – 260 G

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ SINGLE – 699€

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ DUAL – 999€

Look X TRACK POWER :