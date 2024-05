Le Terrel CF incarne une vision ambitieuse du Gravel, fruit de l’expertise accumulée par PROPAIN dans le domaine des VTT.

Propain se lance dans le Gravel

Ce passage au Gravel n’est pas seulement une expansion de gamme, mais une réponse enthousiaste aux désirs de diversité et d’aventure de la communauté cycliste. PROPAIN a conçu le Terrel CF avec une conviction claire : offrir un vélo qui excelle tant sur les chemins de terre que sur les routes asphaltées, capable d’accompagner les coureurs dans leurs escapades quotidiennes aussi bien que dans leurs aventures les plus audacieuses.

La philosophie derrière le Terrel CF repose sur la polyvalence sans compromis. Il est bâti autour d’un cadre qui combine légèreté, robustesse et une géométrie adaptée à la diversité des terrains du Gravel. Cette approche est renforcée par la possibilité de personnaliser chaque aspect du vélo, depuis les choix de suspension jusqu’aux options de transmission, permettant à chaque coureur de configurer son Terrel pour qu’il soit parfaitement adapté à ses besoins spécifiques.

Spécifications techniques et géométrie du Terrel CF

Le Terrel CF se distingue par un cadre en Blend Carbon spécifiquement conçu pour le Gravel, pesant 1090 grammes en taille M. Il utilise une combinaison de fibres de carbone Haut Module pour une rigidité maximale aux points critiques, assurant une transmission efficace de la puissance tout en offrant une absorption optimale des vibrations. Le cadre est également équipé d’un boîtier de pédalier T47 vissé, moins susceptible de produire des bruits que les modèles Pressfit et facile à entretenir.

La géométrie du Terrel CF est conçue pour un pilotage précis et réactif, adapté à la fois aux longues distances sur routes mixtes et aux sentiers plus exigeants. Il présente un angle de direction de 70,5° et un angle de selle de 73,5° en taille M, avec des valeurs de reach et de stack modérées, favorisant une posture équilibrée et confortable. La géométrie est complétée par un dégagement maximal de pneu de 700x50C, augmentant le confort et l’adhérence sur diverses surfaces.

Détails techniques et géométriques du Terrel CF :

Poids du cadre : 1090 g (taille M)

Matériau du cadre : Blend Carbon avec fibres High-Modulus

Boîtier de pédalier : T47 vissé

Angle de direction : 70,5° (taille M)

Angle de selle : 73,5° (taille M)

Reach : Variable selon la taille

Stack : Variable selon la taille

Dégagement de pneu : jusqu’à 700x50C

Fonctionnalités pour le bikepacking et le vélotaf

Le Terrel CF est parfaitement équipé pour le bikepacking et le vélotaf, grâce à de multiples points d’attache pour sacs et équipements. Il dispose de points d’attache sur le cadre pour des sacs de cadre et des sacs de tube supérieur, ainsi que sur la fourche pour des sacs latéraux ou des cages. De plus, il est possible d’y fixer des garde-boue et des porte-bagages, et il offre des emplacements pour trois porte-bidons, rendant le Terrel extrêmement versatile.

Points d’attache supplémentaires :

Emplacements pour sacs de cadre et tube supérieur

Points pour sacs latéraux sur la fourche

Fixations pour garde-boue et porte-bagages

Innovations et accessoires uniques

Le Terrel CF introduit des innovations telles que la « Wilderness Essential Equipment Depository Box », une boîte intégrée dans le cadre permettant de stocker des équipements essentiels. De plus, la protection de base en TPR pour les bases de chaîne réduit les vibrations de la chaîne, assurant un pilotage silencieux et fluide, même sur les sentiers. Le montage de freins Flat Mount jusqu’à 180 mm permet de largement voir venir en termes de freinage.

Modèles et configurations du Propain Terrel CF avec prix

Le Terrel CF est disponible en plusieurs configurations, chacune adaptée à différents besoins et préférences de pilotage en Gravel. Voici les options de montage et les prix correspondants :

Base Groupe : Shimano GRX 1x

Cintre : Sixpack Gravel Line AL

Tige de selle : Sixpack Gravel Line CF

Pneus : Schwalbe Overland

Roues : DT Swiss G1800

Fourche : Terrel CF

Selle : Selle Italia Model X Superflow

Prix : 2 599,00 €

Competition Groupe : Shimano GRX 2x

Cintre : Sixpack Gravel Line AL

Tige de selle : Sixpack Gravel Line CF

Pneus : Schwalbe Overland

Roues : Newmen G34 Fade

Fourche : Terrel CF

Selle : Selle Italia Model X Superflow

Prix : 3 199,00 €

Trail Groupe : Mullet Apex / GX

Cintre : Sixpack Gravel Line AL

Tige de selle : RockShox Reverb AXS

Pneus : Continental Terra Trail

Roues : DT Swiss G1800

Fourche : RockShox Rudy

Selle : Selle Italia Model X Superflow

Prix : 4 079,00 €