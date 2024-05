Pirelli vient de dévoiler le nouveau P ZERO RACE TLR RS, un pneu taillé pour la performance et la compétition.

Le mardi 14 mai, Pirelli a présenté le P ZERO RACE TLR RS (Racing Speed), son pneu de cyclisme sur route le plus performant. Ce pneu est dédié aux vélos de compétition et aux cyclistes exigeant les meilleures performances, au niveau des professionnels. Ce nouveau pneu est d’ores et déjà utilisé sur le 107ᵉ Giro d’Italia par l’équipe Lidl-Trek. La formation américaine, féminine et masculine, qui court avec ce modèle depuis le début de la saison (sous le label #prototype), a déjà décroché plus de 70 podiums, dont une 2ᵉ place aux Strade Bianche et Strade Bianche femmes, une 2ᵉ place à la Liège-Bastogne-Liège Femmes et une 2ᵉ et 3ᵉ place à Paris-Roubaix Femmes et Paris-Roubaix, respectivement.

Le P ZERO RACE TLR RS est la toute dernière version de la gamme de pneus de vélo P ZERO Race, produite dans l’usine de Milan-Bollate. Ce nouveau modèle se hisse au sommet de la gamme de pneus de route haute performance de Pirelli et a été conçu et développé spécifiquement pour les courses. Ses caractéristiques mettent l’accent sur l’adhérence quelle que soit la météo, une excellente tenue de route au freinage, à l’accélération et dans les virages, une résistance au roulement minime et un poids léger.

Technologie SmartEVO2 et SpeedCORETM

Le P ZERO RACE TLR RS fait appel au composé SmartEVO2, dont la formulation originale a évolué tant sur le plan chimique que sur celui des procédés. Confectionné dans les mêmes usines Pirelli qui développent les composés pour le sport automobile, le composé SmartEVO2 provient d’un mélange de polymères « intelligents », c’est-à-dire traités chimiquement afin de renforcer les propriétés des différentes chaînes de polymères, créé pour conférer au pneu une adhérence et une vitesse désormais optimisées. La technologie SpeedCORETM brevetée de la carcasse se décline dans une version plus légère pour ce modèle. L’épaisseur de la bande de roulement et les couches de tissu de la structure ont été revues afin de réduire le poids (-8 % par rapport au P ZERO RACE TLR) et contribuent, avec le composé, à diminuer sensiblement la résistance au roulement (-16 % par rapport au P ZERO RACE TLR, déjà hautement performant).

Conception rapide et efficace

La proximité entre le département R&D de Pirelli situé à Milan Bicocca et la nouvelle usine spécialement aménagée à Bollate a permis l’élaboration rapide et efficace de ce nouveau pneu, dont la conception a pris moins de six mois. Les prototypes ont été soumis à des tests et validés en laboratoire, à l’aide de modèles virtuels de développement et de conception (dont Pirelli dispose et qui sont couramment utilisés dans le secteur automobile), dans le Centre d’Essais en Intérieurs de Pirelli, et sur la route. Des tests conjoints entre l’équipe d’essai de Pirelli et les athlètes de Lidl-Trek ont eu lieu le long des pentes de l’Etna en Sicile et au cœur de la forêt d’Arenberg, en France.

Ainsi, le P ZERO RACE TLR RS incarne le nec plus ultra des pneus de course sur route Pirelli. Son appellation, « Racing Performance », définit son usage et le distingue du P ZERO RACE (All-Round Performance) et du modèle 4S (All-Weather Performance). Les autres modèles (P ZERO RACE TLR SL, P ZERO RACE Tub SL et P ZERO RACE TT) complètent la gamme et se destinent à des activités cyclistes bien spécifiques. Ce nouveau pneu est d’ores et déjà disponible en tailles 26- 622, 28-622, 30-622 et 32-622.