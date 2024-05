Sram vient de dévoiler le nouveau Red AXS, un groupe plus ergonomique, plus léger et plus efficace que ses prédécesseurs.

Sram a présenté son nouveau groupe à 12 vitesses, le Red AXS. Il s’agit du groupe électronique le plus léger conçu par l’entreprise américaine. Il est affiché au prix de 3 350 € (vendu sans le pédalier et la cassette).

Le groupe Sram Red AXS propose des cocottes plus confortables. Leur forme est adaptée à davantage de tailles de mains et offre une meilleure préhension pour les doigts, tout en évitant aussi les risques de pincement lors des freinages forts. Le pommeau (partie protubérante de la cocotte) affiche une légère inclinaison vers l’intérieur, pour améliorer le confort et réduire la fatigue au niveau des mains lors des longues sorties, et le levier vers l’extérieur, pour faciliter l’accès depuis le bas du cintre. Pour un meilleur freinage depuis les cocottes, le pivot du levier de frein a été décalé vers le haut pour augmenter l’effet de levier, résultant en un freinage facilité, à un doigt, nécessitant 80 % d’effort en moins par rapport à ses prédécesseurs.

Les boutons Bonus, situés sur le côté interne du pommeau, permettent de passer des vitesses avec les pouces ou de faire défiler des infos sur votre compteur de vélo sans lever les mains du cintre. L’utilisation d’imprimantes 3D a permis de prototyper et tester rapidement 40 versions de cocottes sur l’ensemble du projet, pour collecter les impressions produites par chaque génération sur des home-trainers. Les commandes Red AXS présentent également des avancées technologiques. Du poids a été éliminé partout où cela était possible, avec de nouvelles commandes de freinage et changements de vitesses, et de nouveaux étriers 83 g plus légers que la génération précédente. Non seulement plus légers, les étriers sont 13 % plus légers et 11 % plus rigides pour augmenter la puissance totale et la rendre disponible plus tôt dans la course du levier.

Chaque composant SRAM RED AXS a été amélioré pour façonner une expérience sans effort. Le dérailleur avant propose un nouveau design, pour des changements rapides et précis sur les plateaux X-Range, sans frottements ni bruits parasites, et une installation plus facile que jamais. Avec Red AXS les changements de plateau sont rapides et faciles. La première amélioration clé apportée au dérailleur avant RED AXS a été l’affinement de la fourchette pour offrir des changements de plateau plus rapides. La technologie Yaw permet à la fourchette d’effectuer des mouvements non parallèles aux plateaux pour éviter de toucher la chaîne, quelle que soit la combinaison sélectionnée.

De plus, le dérailleur avant s’ajuste automatiquement en se déplaçant pendant les changements de vitesses à l’arrière pour conserver un fonctionnement silencieux, tout en restant prêt pour un changement de plateau. Grâce au nouvel outil spécialement conçu pour le nouveau dérailleur avant RED AXS, l’installation est un jeu d’enfant. Avec une variante rouge pour les jeux de plateaux de 46/33 à 50/37 et une variante verte pour les jeux de plateaux de 52/39 à 56/43, l’outil permet, en quelques étapes faciles, de positionner parfaitement votre dérailleur pour garantir des changements rapides et précis. Chaque dérailleur avant est aussi percé de deux trous de vissage pour assurer la compatibilité avec toutes les tailles de plateaux.

Nouvelles gammes de braquets X-Range

SRAM a développé les gammes de braquets X-Range : 4 nouveaux jeux de plateaux et 4 nouvelles cassettes, couvrant absolument tous les besoins, du WorldTour au cyclotourisme en passant par le gravel. Sram a institué une différence réduite et constante de 13 dents entre les deux plateaux, et développé des cassettes couvrant un différentiel de dentures plus important (ainsi la cassette 10-36 correspond à une amplitude de 360% !).

Autrement dit, vous pouvez rester sur le même plateau bien plus longtemps, ce qui est un avantage en soi puisque les changements de plateau sont intrinsèquement moins économes, mécaniquement parlant, que les simples changements de pignons à l’arrière. De plus, l’écart étant réduit entre les deux plateaux, les changements sont plus doux, et l’ajustement de la cadence de pédalage ne nécessite alors qu’une faible compensation au dérailleur arrière.

Le plus léger des groupes électroniques

Par rapport à la génération précédente, RED eTap AXS, nous avons réduit le poids partout où cela était possible pour réduire encore l’effort et obtenir le groupe électronique le plus léger à ce jour : SRAM Red AXS. Toutes réductions de poids confondues, le nouveau groupe pointe à 2 496 grammes, soit 153 grammes de moins que le groupe RED eTap AXS de la génération précédente.

Avec l’aide des experts en carbone de chez Zipp, l’équipe de développement de Sram a amélioré le procédé de fabrication des manivelles en carbone pour économiser encore 29 grammes au niveau du pédalier, sans perte de rigidité. De plus, la chaîne Red a été revisitée pour obtenir des rivets plus légers et résistants pour réduire le poids de 13 grammes. Le dérailleur arrière, qui bénéficie d’un galet agrandi et de roulements en céramique, se voit alléger de 16 grammes. Le dérailleur avant n’est pas seulement plus rapide et précis, il est aussi allégé de 4 grammes. Grâce aux affinements apportés au support en aluminium, les disques Paceline X combinés se montrent 8 grammes plus légers que la génération précédente.