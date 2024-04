Lapierre vient de présenter le nouvel Aircode DRS SE, qui s’inspire des codes couleurs distinctifs de l’Alpine A290_β.

La marque Lapierre a dévoilé, ce mercredi 10 avril, son tout nouveau modèle aéro, le Aircode DRS SE 2024. Ce nouveau modèle est en Blanc Neige Mankiewicz en référence à l’Alpine A290_β, le show-car de la future citadine sportive 100% électrique d’Alpine. Depuis 2022 et le début de leur collaboration, Lapierre et Alpine ont dévoilé plusieurs vélos, comme celui inspiré de l’Alpine A110 R.

Le Lapierre Aircode DRS SE est un modèle dédié à la performance et à la sportivité sur route. Il est équipé de roues Lapierre carbone aéro 50 mm TR, du combo cintre-potence LP Carbone UD, mais aussi du groupe Shimano Dura-Ace di2 en 12 vitesses. Ce nouveau modèle 2024 sera produit et commercialisé en quantité limitée en France et en Europe.

Caractéristiques du Lapierre Aircode DRS SE :