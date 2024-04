Vélo 101 vous emmène à la découverte du Van Rysel RCR Pro de Décathlon AG2R La Mondiale, qui sera disponible en pré-commande le 16 avril.

Lors d’un point presse organisé le 5 avril VR Café sur le secteur pavés du Moulin de Vertain, Van Rysel exposait ses modèles RCR Pro, utilisés par l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale depuis le début de l’année, mais aussi celui de l’équipe continentale Van Rysel – Roubaix. « C’est un vélo qui a été conçu pour allier l’aérodynamisme et la légèreté. C’est l’aerolight le plus rapide du marché. On arrive à descendre à 6,8 kg avec un setup comme celui-ci (RCR Pro Décathlon AG2R La Mondiale avec roues Swiss Side 38 mm, ndlr) », indique Jérémie Debeuf, chef de produit sur la game Race Van Rysel.

Bien que les deux formations utilisent le même cadre, il existe plusieurs différences. À commencer par le combo cintre-potence carbone, utilisé par l’équipe Décathlon, mais pas par la formation nordiste, faute de quantités. Au niveau des groupes, les hommes de Vincent Lavenu roulent avec le Shimano Dura-Ace di2 tandis que l’équipe Van Rysel – Roubaix utilise le Sram Force AXS, hormis les plateaux, en Sram Red AXS. « En tant que partenaire technique, on a fait les choix ensemble pour apporter le matériel qui convenait le mieux au projet sportif, qui sont différents. Ça permet d’expertiser des choses différentes, pour ensuite les faire redescendre dans la gamme pour les clients », poursuit Jérémie Debeuf.

« Savoir quel set up est le plus rapide pour chaque partie du parcours »

En plus du changement de vélo, la formation décathlon AG2R La Mondiale a également de nouvelles roues depuis le début de la saison. L’équipe française a opté pour Swiss Side, une marque bien connue dans le domaine du triathlon. Après une expérience en F1, l’entreprise suisse met à disposition plusieurs paires de roues à l’équipe avec différentes hauteurs de jante : 38, 50, 62.5 et 80 mm (pour le contre-la-montre). « Normalement, on essaye toujours de rouler avec la hauteur de jante la plus haute. C’est aussi une question de vent et de stabilité. Le désavantage, c’est le poids. Plus la jante sera haute, plus ce sera lourd », assure Jean-Paul Ballard, PDG et cofondateur de Swiss Side.

« Par exemple, lors d’une étape assez plate ou vallonnée, mais avec une montée à la fin avec des pentes à 20%, après, il faut changer. On voit de plus en plus maintenant des coureurs changer de vélo, lors des contre-la-montre notamment. Nous, on peut toujours définir, faire des simulations, pour savoir quel set up est la plus rapide pour chaque partie du parcours. Bien sûr, il y a toujours des compromis. Si on change de vélo, on perd une vingtaine de secondes. Il faut calculer si ce temps peut être récupéré après avec le set up différent, plus léger, pour la montée », poursuit Jean-Paul Ballard.

« Je pousse l’équipe de rouler avec les 50, voir les 62,5 mm »

« C’est vraiment une perception qu’il y avait pendant longtemps que le poids est important, mais en fait, ça ne l’est pas vraiment. Seulement en montagne, quand la pente est très raide ». Les nouvelles roues en 38 mm chez Swiss Side, qui arriveront d’ici le Tour de France, pèsent 1300 grammes, soit environ 100 g de moins que les 50 mm. « Dès qu’il y a un peu de vent, avec les 50, on regagne au niveau de la performance aéro. Moi, je pousse l’équipe, on leur montre aussi, avec les chiffres, de rouler avec les 50, voir les 62,5 mm, le plus possible, parce que là, il y a une vraie performance. Le point clé, c’est la stabilité dans le vent. C’est pour ça que, chez Swiss Side, on fait beaucoup d’optimisation pour avoir des roues stables et permettre aux gens de rouler dans des conditions venteuses », conclut Jean-Paul Ballard.

Bientôt un modèle aéro chez Van Rysel ?

Bien que ce modèle polyvalent semble pleinement satisfaire l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale, Van Rysel travaille actuellement sur un modèle dédié à l’aérodynamisme, comme le font plusieurs autres marques du peloton. « On travaille sur tout sur base de simulation de course avec les données coureurs et des parcours. On se rend bien compte que l’aerolight est un excellent produit pour la majeure partie des situations, mais qu’il y a de la place pour l’aéro pure. Nous travaillons sur une version aéro pour venir compléter un aerolight et donc donner le choix au coureur d’utiliser le meilleur matériel selon la situation. Il y a une opportunité d’aller pousser cet aspect aérodynamique en venant renoncer un peu sur la partie poids pour des situations de course un peu plus plates », assure Jérémie Debeuf.

Le Van Rysel RCR Pro Décathlon AG2R La Mondiale disponible à la vente le 16 avril

En attendant l’arrivée d’un modèle aéro, qui pourrait paraître dès cette saison, le Van Rysel RCR Pro de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale sera disponible en pré-commande la 16 avril à 11 h 00. Avec le combo cintre potence carbone et le groupe Dura-Ace di2 12v et les roues Swiss Side de 50 mm., le vélo sera proposé au prix de 9 000 €.