Décathlon remplace Citroën et devient co-partenaire de l’équipe AG2R, qui roulera, dès la saison prochaine, sur des vélos Van Rysel.

L’équipe AG2R Citroën Team va devenir Décathlon AG2R La Mondiale à partir du mois de janvier. Déjà sponsor de l’équipe entre 2000 et 2007, Décathlon devient partenaire titre de l’équipe et fournira les vélos Van Rysel ainsi que les casques et lunettes. Les coureurs de l’équipe française arboreront un nouveau maillot bleu et blanc avec un cuissard noir.

À partir de janvier 2024, les coureurs de l'équipe DECATHLON AG2R LA MONDIALE seront équipés par @van_rysel : – Vélos RCR Pro Dura Ace Di2 et XCR Dura Ace Di2

– Casques RCR, FCR et XCR

– Lunettes ROADR 900#DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM pic.twitter.com/o73lUOn27g — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@AG2RCITROENTEAM) November 27, 2023

Le maillot de Décathlon AG2R La Mondiale :

Un nouveau maillot pour un nouveau chapitre : @Decathlon et @AG2RLAMONDIALE unissent leurs couleurs et vous présentent le nouveau maillot des coureurs. #DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM pic.twitter.com/EYbi5D0CjU — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@AG2RCITROENTEAM) November 27, 2023

Vincent Lavenu, manager de sportif de Décathlon AG2R La Mondiale :

« Je me réjouis de retrouver Décathlon et de poursuivre une belle histoire débutée entre 2000 et 2007, date pendant lesquelles cette belle entreprise était le partenaire cycle de l’équipe. Ce partenariat entre AG2R La Mondiale, dont la fidélité et l’engagement ont garanti la stabilité et la longétivité de l’équipe, et Décathlon, va nous challenger et nous amener à fixer un nouveau cap. Nous avons pour ambition d’aller chercher ensemble de belles victoires, et cela, aux trois échelons du peloton international : World Tour, Continental et junior. »