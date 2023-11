Lapierre et Alpine : Une collaboration audacieuse

Depuis 2022, la marque de cycles dijonnaise, Lapierre, s’est associée au constructeur automobile français, Alpine. Ces deux géants de l’industrie française, réputés pour leur audace et leur innovation, ont uni leurs forces pour repousser les frontières de la performance et de l’ingénierie. Le résultat ? Des vélos au design unique, conçus pour la compétition.

Le GLP III SE, fruit de cette collaboration, est le premier VTT électrique du partenariat et le deuxième modèle co-signé par les deux marques. Il succède à l’Aircode DRS Alpine de 2022, un vélo de route synonyme de haute technologie.

Un design inspiré de l’Alpine A110 R

Le GLP III SE arbore fièrement les teintes Bleu Racing Mat et Noir Profond, inspirées de l’Alpine A110 R. Cette harmonie de couleurs est le fruit d’une collaboration étroite entre les designers de Lapierre et d’Alpine. Le cadre, conçu en carbone UD SLI, est à la fois léger et réactif, tout en offrant une rigidité et une résistance optimales, rappelant la maniabilité de l’A110 R.

Le projet GLP : Révolutionner le VTT électrique

Lancé en 2017, le Gravity Logic Project a bouleversé le monde du VTTAE. Son concept unique repose sur le recentrage et l’abaissement des masses, offrant une direction légère et un pilotage ludique. Le GLP III SE, issu de la troisième génération de ce projet, incarne cette vision innovante, plaçant le comportement du vélo au cœur de ses préoccupations.

Performance et technologie au rendez-vous

Le GLP III SE est équipé du moteur Bosch Performance Line CX Race, offrant plus de puissance que les modèles précédents. Sa batterie de 725 Wh est externe et facilement amovible. Conçu pour l’Enduro avec sa fourche de 170mm, il est synonyme de performance pure.

Caractéristiques techniques du VTT Lapierre Overvolt GLP III SE ÉDITION ALPINE :

Cadre : New Overvolt GLPIII 170mm, carbone UD SLI

New Overvolt GLPIII 170mm, carbone UD SLI Fourche : Fox Float 38 Factory 29’’, 170mm

Fox Float 38 Factory 29’’, 170mm Dérailleur arrière : Shimano XTR RD-M9100, 12s

Shimano XTR RD-M9100, 12s Pédalier : E13 E-spec+ Race Carbon 160mm/165mm + E13 E-spec alloy 34T

E13 E-spec+ Race Carbon 160mm/165mm + E13 E-spec alloy 34T Système : Bosch Performance line CX-R, batterie 725Wh

Bosch Performance line CX-R, batterie 725Wh Cassette : Shimano XT CS-M8100 10-51T 12s

Shimano XT CS-M8100 10-51T 12s Freins : Shimano XTR M9120 4 pistons

Shimano XTR M9120 4 pistons Roues : E-DEEMAX S 30 29” (avant), E-DEEMAX S 35 27,5” (arrière)

E-DEEMAX S 30 29” (avant), E-DEEMAX S 35 27,5” (arrière) Pneus : Schwalbe MAGIC MARY (avant), BIG BETTY (arrière)

Schwalbe MAGIC MARY (avant), BIG BETTY (arrière) Prix : 11 499€

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Lapierre.