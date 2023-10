Le choix du Titane :

Le Titane est plus qu’un simple matériau pour CMT.bike. Il représente l’avenir du cyclisme. Alliant confort, légèreté, performance et durabilité, le Titane offre une expérience de pilotage supérieure. Il est résistant à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les longues sorties, tout en étant suffisamment léger pour les ascensions difficiles.

L’histoire de CMT.bike : De la création à la renaissance :

Fondée en 2000 par Philippe Toinet, CMT.bike a connu des hauts et des bas. Après une croissance rapide entre 2015 et 2017, la marque a dû faire face à des défis financiers. Mais 2022 a marqué un tournant, avec l’arrivée de Jean-Pierre Ramoul et Guillaume Humbert. Ces deux entrepreneurs ont non seulement relancé la marque, mais ont également introduit de nouveaux modèles, répondant à la demande croissante pour les vélos gravel.

L’excellence artisanale de CMT.bike :

Chaque vélo CMT.bike est une œuvre d’art. Avec un investissement de 500 k€ pour la relance, la marque a adopté des méthodes de fabrication artisanale, utilisant des tubes en Titane grade 9 destinés à l’industrie aéronautique française. Cette attention aux détails a permis à CMT.bike d’obtenir le label « origine France garantie ».

Les modèles phares de CMT.bike :

RS2 – Road Race : Un vélo conçu pour la vitesse et la performance. Avec une géométrie dynamique, le RS2 est idéal pour les relances et les sprints.

CX2 – Gravel Race : Parfait pour les terrains mixtes, le CX2 combine la vitesse d'un vélo de route avec la robustesse d'un VTT. Sa géométrie offre un équilibre parfait entre performance et confort.

GT2 – Road Endurance : Pour ceux qui cherchent le confort sur les longues distances, le GT2 est le choix idéal. Sa géométrie est conçue pour offrir un confort maximal sans compromettre la performance.

MX2 – Gravel Adventure : Le vélo tout-terrain par excellence. Que ce soit pour une aventure en montagne ou une sortie sur des chemins de terre, le MX2 est prêt à relever le défi.

Engagements et services :

CMT.bike ne se contente pas de vendre des vélos. La marque s’engage à offrir une expérience complète à ses clients. De la garantie à vie sur tous les cadres à la politique de crash replacement, en passant par des services de rénovation, CMT.bike met tout en œuvre pour satisfaire ses clients.