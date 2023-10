Depuis sa création, Pinarello a toujours été synonyme d’excellence dans le monde du cyclisme. Aujourd’hui, nous vous présentons la série X de Pinarello, une réponse parfaite de la marque pour les cyclistes en quête d’une alliance parfaite entre confort, style et performance.

Découvrez la Série X

La mission de la série X est claire : offrir une expérience cycliste inégalée pour ceux qui recherchent la haute performance sans les exigences extrêmes d’un vélo de course. Conçue pour les passionnés, cette gamme reflète un compromis idéal entre la vitesse et le confort, rendant chaque sortie aussi exaltante que plaisante avec un vélo bon partout. Pour ceux qui recherchent la performance pure, il faudra se tourner vers la Serie F !

L’équilibre entre Performance et Confort

La série X se démarque par ses caractéristiques uniques. Elle adopte une géométrie d’endurance, offrant une posture plus détendue tout en garantissant une performance dynamique. Les technologies d’amortissement des vibrations sont intégrées pour atténuer les secousses de la route, garantissant un confort même sur les terrains les plus rudes. De plus, la possibilité d’aller jusqu’à des pneus de 32mm rajoute une dose de confort.

Géométrie d’endurance

La géométrie d’endurance de la série X est conçue pour offrir une posture plus détendue et confortable, sans sacrifier la performance. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Inclinaison de la selle plus couchée : 73,5° contre 73° pour la plupart des vélos de route.

73,5° contre 73° pour la plupart des vélos de route. Angle de tube de direction plus ouvert : 72° contre 73,5° pour la plupart des vélos de route.

72° contre 73,5° pour la plupart des vélos de route. Reach plus long : 390 mm en taille 54 contre 380 mm pour la plupart des vélos de route.

390 mm en taille 54 contre 380 mm pour la plupart des vélos de route. Stack plus haut : 580 mm en taille 54 contre 570 mm pour la plupart des vélos de route.

Ces caractéristiques permettent de se tenir plus détendu sur le vélo, avec les bras et les épaules plus relâchés. Cela permet de réduire la fatigue et d’augmenter le confort, même sur de longues distances.

Technologies d’amortissement des vibrations

La série X est équipée de plusieurs technologies d’amortissement des vibrations pour atténuer les secousses de la route. Les principales technologies sont les suivantes :

Forme de tube Onda : La forme des tubes est profilée de manière à créer des zones de flexion qui absorbent les vibrations. Cette forme est brevetée par Pinarello.

La forme des tubes est profilée de manière à créer des zones de flexion qui absorbent les vibrations. Cette forme est brevetée par Pinarello. Tubes T700 Toray Carbon : La fibre de carbone UD est un type de fibre de carbone unidirectionnelle qui offre un excellent rapport rigidité/souplesse.

La fibre de carbone UD est un type de fibre de carbone unidirectionnelle qui offre un excellent rapport rigidité/souplesse. Structure interne : Renforce le cadre et permet d’améliorer l’absorption des vibrations.

Les tubes Onda sont conçus pour absorber les vibrations en se déformant légèrement. Ils sont profilés de manière à créer des zones de flexion à des endroits clés, tels que les jonctions des tubes. Cette technologie est brevetée par Pinarello.

Les tubes en carbone UD sont constitués de fibres de carbone unidirectionnelles, qui sont alignées dans une seule direction. Cette orientation des fibres permet d’obtenir une rigidité élevée dans une direction donnée, tout en conservant une certaine souplesse dans les autres directions. Cela permet au cadre de résister aux forces longitudinales, tout en absorbant les vibrations transversales.

Inclusif par Conception :

La série X est disponible dans une gamme variée de tailles de cadres, du 44 au 62. Cela permet de l’adapter à toutes les morphologies, des plus petits aux plus grands. La série X est également disponible en plusieurs coloris et montages pour que chacun puisse trouver le vélo qui lui convient.

La série X de Pinarello est disponible en trois modèles :

X1 : Le modèle d’entrée de gamme, équipé d’un groupe Shimano 105 et de roues Fulcrum Rapide.

: Le modèle d’entrée de gamme, équipé d’un groupe Shimano 105 et de roues Fulcrum Rapide. X3 : Un modèle plus haut de gamme, équipé d’un groupe Shimano 105 Di2 ou SRAM Rival eTap AXS, et de roues Fulcrum Racing 600.

La Promesse Pinarello : Une Invitation à Rouler

La conclusion est simple : chez Pinarello, chaque cycliste compte. Quelle que soit votre niveau, votre ambition ou votre passion, la série X est une invitation à redécouvrir la joie du cyclisme.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pinarello.com

Article rédigé en collaboration avec Pinarello