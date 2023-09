Procédure d’identification et d’inspection du pédalier

ÉTAPE 1 – Déterminer si votre pédalier doit être inspecté

ÉTAPE 1A – Identifier le numéro de modèle de votre pédalier

Les produits concernés sont les pédaliers de marque DURA-ACE et ULTEGRA avec les numéros de modèle suivants : ULTEGRA FC-6800, FC-R8000 et DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 et FC-R9100-P. Les numéros de modèle sont estampillés à l’intérieur de la manivelle du pédalier, près du bas vers le filetage pour la pédale (voir le carré jaune sur l’image ci-dessous).

Le numéro de modèle sur votre manivelle de pédalier correspond-il aux numéros de modèle ci-dessus ?

NON : Le pédalier n’est pas concerné, et aucune action ultérieure n’est nécessaire.

Le pédalier n’est pas concerné, et aucune action ultérieure n’est nécessaire. OUI : Passez à l’ÉTAPE 1B.

ÉTAPE 1B – Identifier le code de fabrication estampillé sur votre bras de pédalier

Un code de fabrication est estampillé à l’intérieur de la manivelle du pédalier, près du filetage pour pédale. Les modèles concernés sont de production pré-juillet 2019 et ont les codes de production à deux lettres suivants :

KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE, and RF.

Le code de fabrication sur votre manivelle de pédalier correspond-il à l’un des codes de production à deux lettres ci-dessus ?

NON : Le pédalier n’est pas concerné. Aucune action ultérieure n’est requise.

Le pédalier n’est pas concerné. Aucune action ultérieure n’est requise. OUI : Passez à l’ÉTAPE 2.

Les consommateurs qui pensent avoir un produit concerné sont priés de contacter un revendeur Shimano agréé pour programmer une inspection gratuite du pédalier. Si vous avez des doutes sur la façon de vérifier le code de fabrication, rendez-vous chez votre revendeur Shimano local.

ÉTAPE 2 – Amenez le vélo chez le revendeur pour une inspection

Shimano a élaboré la procédure d’inspection du pédalier et fournira des instructions et des tutoriels clairs pour les revendeurs. Les inspections seront possibles à partir du 1er OCTOBRE 2023. Le revendeur inspectera le pédalier pour détecter des signes de séparation du collage ou de délamination.

Les consommateurs dont les pédaliers présentent des signes de séparation de collage ou de délamination pendant l’inspection recevront un pédalier de remplacement gratuit de la part de Shimano, que le revendeur installera.

Si votre pédalier nécessite un remplacement suite à l’inspection, veuillez ne pas l’utiliser. Si un pédalier de remplacement est temporairement indisponible, Shimano vous informera via votre revendeur lorsque le remplacement sera prêt.

ÉTAPE 3 – Roulez en toute sécurité et continuez à entretenir votre vélo/équipement

Si votre pédalier passe l’inspection et ne présente aucun signe de délamination continuez à profiter de vos sorties à vélo.

Faites régulièrement réviser et inspecter votre vélo, demandez à votre revendeur des recommandations basées sur vos habitudes de pilotage. Soyez attentif aux changements dans le son et la sensation de pilotage de votre vélo.

Plus d’informations sur Shimano.com

Si vous souhaitez vous référer au manuel de votre pédalier rendez-vous ici