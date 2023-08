La montée des vélos verts

Face à une prise de conscience écologique accrue, le vélo électrique séduit davantage. Pour les coureurs soucieux de l’environnement, le DAHON UNIO E20 se positionne comme une solution idéale pour les cyclistes urbains et vélotaffeurs. Que ce soit pour les trajets quotidiens ou les balades dominicales.

Cadre : Puissance et Stabilité

Un alliage de choix : Fabriqué en alliage d'aluminium, le cadre, à la fois robuste et ultraléger, pèse 17,5 kg. La rigueur de ce cadre est décuplée par le câble DELTEC, offrant une performance optimale pour un effort moindre.

Performance : Puissance et Fiabilité

Batterie lithium Samsung 36V-9.5AH : Dissimulée dans la tige de selle, elle promet jusqu'à 50 km en mode électrique et 100 km en mode assisté.

Design : Confort et Sécurité

Affichage LCD : Il indique la vitesse, la distance parcourue et la capacité de la batterie, avec 5 niveaux d'assistance électrique.

Pliable en un clin d’œil, l’Unio E20 est conçu pour les cyclistes en quête de liberté.

Dahon : Pionnier du Vélo Pliable

Créé en 1982 par le Dr. David T. Hon, physicien et expert en aérospatiale, Dahon a redéfini le vélo pliable. Fort de plus de 40 ans d’expérience et détenteur du titre de « plus grand fabricant de vélos pliables » selon le Guinness World Record, Dahon continue d’innover pour une mobilité verte.