Le géant italien du pneu, Pirelli, a annoncé un rappel volontaire de certains pneus de vélo P Zero Race TLR. Les pneus concernés sont de taille 28-622 et ont été produits entre la dixième et la 24e semaine de 2023.

Cette mesure vise à garantir la sécurité des clients et découle de problèmes de compatibilité signalés entre le pneu et certaines jantes. L’entreprise a promptement initié le processus de rappel et a arrêté toute vente supplémentaire des lignes de produits concernées, y compris celles déjà présentes au sein du réseau commercial. Le processus de rappel pour les pneus distribués est en discussion avec les autorités compétentes et les détails seront indiqués prochainement sur le site web de l’entreprise.

Les modèles spécifiques concernés par le rappel sont les suivants :

28-622 P ZERO™ Race TLR Classic Numéro de modèle : 3984300

ID du pneu sur le flanc : 843L

Codes de date de production : « 1023 » à « 2423 »

Code UPC : 8019227398434 28-622 P ZERO™ Race TLR Numéro de modèle : 4149600

ID du pneu sur le flanc : 496N

Codes de date de production : « 1023 » à « 2423 »

Code UPC : 8019227414967 28-622 P ZERO™ Race TLR Yellow Numéro de modèle : 4204400

ID du pneu sur le flanc : 044P

Codes de date de production : « 1023 » à « 2423 »

Code UPC : 8019227420449 28-622 P ZERO™ Race TLR White Numéro de modèle : 4204500

ID du pneu sur le flanc : 045P

Codes de date de production : « 1023 » à « 2423 »

Code UPC : 8019227420456 28-622 P ZERO™ Race TLR Red Numéro de modèle : 4204600

ID du pneu sur le flanc : 046P

Codes de date de production : « 1023 » à « 2423 »

Code UPC : 8019227420463 28-622 P ZERO™ Race TLR Gold Numéro de modèle : 4416600

ID du pneu sur le flanc : 166T

Codes de date de production : « 1023 » à « 2423 »

Code UPC : 8019227441666

Pirelli invite les clients ayant acheté l’un de ces modèles de pneus spécifiques à rester informés sur les méthodes de rappel en visitant leur site web www.pirellicycling.com.