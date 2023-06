Le pionnier du vélo pliant, DAHON, a eu une année 2023 très chargée jusqu’à présent, exposant ses derniers produits à des professionnels et des fans lors d’une tournée mondiale. Le prochain arrêt est Francfort, en Allemagne, pour Eurobike, l’un des événements les plus importants du calendrier cycliste, où il présentera sa gamme de mobilité électrique renforcée. Cette année, DAHON a élargi sa gamme de produits avec de nouveaux cyclomoteurs, motos et vélos électriques écologiques pour encourager davantage de personnes vers la mobilité verte. Du 21 au 25 juin au Hall 9, A15, Messe Frankfurt, les participants à Eurobike pourront découvrir les dernières innovations de DAHON et essayer des vélos électriques dans la zone de démonstration ouverte F10, E.08.

Nouvelle gamme de cyclomoteurs électriques

Dahon présentera sa ligne mondiale de cyclomoteurs électriques non pliables, E-F9 et EG-1. La superstar de la vitesse E-F9 atteint une vitesse maximale de 80km/h, avec une autonomie de 50-100 km sur une charge complète. EG-1 est un modèle plus petit et plus compact, qui va la distance avec qualité, il a une autonomie maximale de 45 km, et consomme moins d’énergie par charge, en utilisant seulement 1.42kw.

La gamme impressionnante de DAHON sur le stand et la piste d’essai Parallèlement à son nouveau catalogue de cyclomoteurs électriques, DAHON présentera ses derniers accessoires et pièces avec ses vélos pliants électriques et non électriques qui offrent des performances haut de gamme avec un pliage et un stockage ultra-compacts. Parmi les points forts, citons le Cargoe T5, un vélo cargo électrique doux qui peut transporter jusqu’à 250 kg et réduire son volume de 35% une fois plié, ainsi que l’Archer Pro imparable, équipé du câble DELTEC.

Les dernières évolutions de design des favoris des fans présentés sur le stand incluent le CURL D9, une édition spéciale haute performance qui regroupe plus de 10 technologies brevetées par DAHON, et le D-Alpha d’inspiration rétro qui a un cadre en diamant classique et robuste avec son propre porte-rouleau pour un stockage facile. Les fans peuvent venir à la zone de démonstration ouverte F10 au Hall 10, E.08 pour essayer le Cargoe T5 et autres stars du pliage électrique comme le rapide Unio E20, le ultra-compact CURL Ei4, le puissant K-ONE Hub Drive, et la trottinette élégante ES-2. Technologie révolutionnaire à explorer pour les visiteurs Présenté sur un modèle vedette Archer Pro, l’équipe DAHON est impatiente à l’idée de présenter le DELTEC. Une technologie brevetée appliquée sur un câble astucieux qui renforce les vélos pliants à cadre unique pour aller plus vite avec une rigidité de cadre accrue (jusqu’à 35%) et une capacité de charge supérieure.

Le câble DELTEC décharge au maximum le cadre en le façonnant en une structure triangulaire stable. Les performances des vélos utilisant DELTEC dépassent certains vélos de route et VTT en termes d’efficacité de pédalage, montrant un grand pas en avant.

DAHON publiera une série d’articles scientifiques expliquant comment cette technologie unique améliore les performances des vélos plus tard en 2023. DAHON a également été un champion du développement de l’industrie avec son programme de partage 360. Depuis le lancement du programme en 2019, la marque a soutenu de nombreuses entreprises en leur accordant une licence pour sa formule de marque et sa technologie primée. Les entreprises peuvent rencontrer l’équipe DAHON et se renseigner sur les dernières nouveautés techniques et les nombreux avantages que le programme offre.

Réunions pour discuter des produits, de la technologie et des opportunités commerciales de DAHON

Les visiteurs peuvent passer au stand Hall 9, A15 pour découvrir les dernières innovations de DAHON ou, alternativement, envoyer un e-mail à leur équipe samantha@dahon.com avec leur heure préférée pour réserver une rencontre à l’avance.