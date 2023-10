Inspiré des tendances intemporelles, le D-Alpha de DAHON revisite la forme rétro du cadre en diamant, le tout dans une version 7 vitesses des plus modernes. Léger, lumineux et prêt à l’aventure, ce cadre robuste est équipé d’un porte-bagages roulant pour un rangement facilité.

Caractéristiques techniques du D-Alpha :

Taille de roue : 20″

20″ Poids : 12,12 kg

12,12 kg Cadre : Dalloy Aluminium

Dalloy Aluminium Fourche : Dalloy Aluminium

Dalloy Aluminium Poste de pilotage : DAHON en aluminium forgé Radius V

DAHON en aluminium forgé Radius V Transmission : Pédalier en acier forgé avec plateau de 53 dents et garde CNC

Pédalier en acier forgé avec plateau de 53 dents et garde CNC Chaîne : KMC Z7

KMC Z7 Cassette : Shimano 14-28 dents, 7 vitesses

Shimano 14-28 dents, 7 vitesses Dérailleur arrière : Shimano FT35 7 vitesses

Shimano FT35 7 vitesses Pédales : DAHON pliables, corps en PC

DAHON pliables, corps en PC Roues : Jantes en aluminium léger de 20″

Jantes en aluminium léger de 20″ Rayons : Acier inoxydable 14 g

Acier inoxydable 14 g Pneus : DAHON 20″ x 1,75″

DAHON 20″ x 1,75″ Freins : V-Brakes en aluminium de 110 mm

V-Brakes en aluminium de 110 mm Hauteur du coureur : 145-185 cm

145-185 cm Poids maximal du coureur : 105 kg

105 kg Autres caractéristiques : Moyeu avant DAHON compact 20 trous, moyeu arrière en aluminium 28 trous, boîtier de pédalier à billes libres, manettes Shimano 7 vitesses, guidon plat en aluminium 6061 de 580 mm de large, poignées DAHON Ergo Comfort, jeu de direction Fusion, leviers de frein DAHON en aluminium à 3 doigts, selle DAHON Ergo Comfort, tige de selle DAHON en aluminium 6061 de 33,9 x 580 mm, béquille en aluminium léger, porte-bagages roulant en aluminium et garde-boue enveloppants.

Note : Les spécifications du vélo peuvent varier selon les territoires et dans le temps. Il est toujours recommandé de vérifier les spécifications auprès de votre revendeur.

Le D-Alpha est une preuve supplémentaire de l’engagement de DAHON à repousser les limites du design et de la technologie des vélos pliants. Avec ses caractéristiques techniques avancées et son esthétique rétro, il est prêt à conquérir les rues et les cœurs des coureurs du monde entier.

Découvrez les autres modèles DAHON

Article rédigé en collaboration avec DAHON